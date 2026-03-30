Sport

FOTO: Înotători de la LPS Alba Iulia, medalii la etapa regională a cadeților | Lorand Palfi, David Begov-Ungur și Ștefan Nechita-Vesa, pe podium

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 minute

în

De

Înotători de la LPS Alba Iulia, medalii la etapa regională a cadeților | Lorand Palfi, David Begov-Ungur și Ștefan Nechita-Vesa au urcat pe podium

Reprezentanții LPS Alba Iulia au cucerit 7 medalii (două de argint și 5 de bronz) la etapa regională a înotătorilor cadeți, Lorand Palfi, David Begov-Ungur și Ștefan Nechita-Vesa clasându-se pe podium.

La Târgu Mureș s-a disputat etapa regională a Campionatului Național de Cadeți, care a avut drept scop calificarea la finala din luna iulie. Au luat startul 197 de înotători, care au reprezentat 27 de cluburi din zonă. Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia a participat cu 8 sportivi pregatiti de prof. Daniela Bob și Marius Lobonțiu.

Au urcat pe podium:

*Lorand Palfi – două medalii de argint în probele de 50 metri fluture și 100 m bras și două medalii de bronz în probele de 200 m liber și 200 m mixt;

*David Begov-Ungur – două medalii de bronz în probele de 100 metri spate și 200 m mixt, locul IV în proba de 100 m bras și locul IX în proba de 400 m liber;

*Ștefan Nechita-Vesa – medalie de bronz în proba de 100 metri bras, locul VI la 100 m fluture, locul VII la 200 m mixt.

S-au clasat aproape de podium și au realizat calificarea la etapa finală a naționalelor și Alexandra Lefter (locul IV la 100 m fluture, locul VI la 100 m liber), Pavel Peterliceanu (locul VII la 100 m liber și 200 m liber, locul VIII la 200 m mixt), Cristiana Adam (locul X în probele de 100 metri spate, 100 m bras și 200 m mixt). De la LPS Alba Iulia au mai concurat Mihai Turuș și Vlad Drăguescu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

