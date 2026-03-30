FOTO: Înotători de la LPS Alba Iulia, medalii la etapa regională a cadeților | Lorand Palfi, David Begov-Ungur și Ștefan Nechita-Vesa, pe podium

Înotători de la LPS Alba Iulia, medalii la etapa regională a cadeților | Lorand Palfi, David Begov-Ungur și Ștefan Nechita-Vesa au urcat pe podium

Reprezentanții LPS Alba Iulia au cucerit 7 medalii (două de argint și 5 de bronz) la etapa regională a înotătorilor cadeți, Lorand Palfi, David Begov-Ungur și Ștefan Nechita-Vesa clasându-se pe podium.

La Târgu Mureș s-a disputat etapa regională a Campionatului Național de Cadeți, care a avut drept scop calificarea la finala din luna iulie. Au luat startul 197 de înotători, care au reprezentat 27 de cluburi din zonă. Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia a participat cu 8 sportivi pregatiti de prof. Daniela Bob și Marius Lobonțiu.

Au urcat pe podium:

*Lorand Palfi – două medalii de argint în probele de 50 metri fluture și 100 m bras și două medalii de bronz în probele de 200 m liber și 200 m mixt;

*David Begov-Ungur – două medalii de bronz în probele de 100 metri spate și 200 m mixt, locul IV în proba de 100 m bras și locul IX în proba de 400 m liber;

*Ștefan Nechita-Vesa – medalie de bronz în proba de 100 metri bras, locul VI la 100 m fluture, locul VII la 200 m mixt.

S-au clasat aproape de podium și au realizat calificarea la etapa finală a naționalelor și Alexandra Lefter (locul IV la 100 m fluture, locul VI la 100 m liber), Pavel Peterliceanu (locul VII la 100 m liber și 200 m liber, locul VIII la 200 m mixt), Cristiana Adam (locul X în probele de 100 metri spate, 100 m bras și 200 m mixt). De la LPS Alba Iulia au mai concurat Mihai Turuș și Vlad Drăguescu.

