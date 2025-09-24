Ilie Bolojan: „Voi continua să militez pentru reducerea cheltuielilor structurale din administrația locală. Există autorități care și-au bătut joc de bani”
Premierul Ilie Bolojan: „Voi continua să militez pentru reducerea cheltuielilor structurale din administrația locală. Există autorități care și-au bătut joc de bani”
„Voi continua să militez pentru reducerea cheltuielilor structurale din administrația locală. Există autorități care și-au bătut joc de bani”, a declarat, miercuri, 24 septembrie 2025, într-o conferință de presă, premierul Ilie Bolojan.
Citește și: Premierul Ilie Bolojan: Am convenit în discuțiile de la Bruxelles ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB
„În fapt este vorba de reduceri contra investiții”, a subliniat premierul.
„Reforma administrației locale, acest pachet nu a intrat în ultima asumare de răspundare deși este un pachet foarte important. Fără o reducere de cheltuieli care să nu însemne cel puțin 2 miliarde lei este imposibil ca guvernele României să acopere subcontractarea pe PNRR sau cererile pe Anghel Saligny. E vorba de reduceri contra investiții”, a afirmat Ilie Bolojan.
Potrivit HotNews, PSD a propus în ședința de marți, 23 septembrie 2025, a coaliției PNL-PSD-USR-UDMR o nouă variantă pentru reforma administrației locale, subiect despre care partidele de la guvernare discută și nu ajung la niciun consens de aproape o lună.
Cea mai recentă variantă propusă de PSD în coaliție, conform surselor politice ale HotNews, este următoarea:
*o tăiere la cheltuielile de personal de 5%;
*o tăiere tot de 5% la bunuri și servicii.
PSD susține, astfel, că s-ar face o economie la buget de aproximativ 2 miliarde și jumătate de lei.
Varianta cerută de Ilie Bolojan se referă la tăierea a 10% din posturile ocupate din administrația publică locală, ceea ce înseamnă concedierea a aproximativ 13.000 de angajați. Economiile făcute astfel la bugetul de stat ar fi de 1,4 miliarde, conform premierului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Federaţiile şi patronatele din HoReCa cer menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare: „Traficul în restaurante şi hoteluri s-a redus deja cu 50%”
Federaţiile şi patronatele din HoReCa cer menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare FPIOR, HORA şi FIHR, organizaţiile reprezentative din industria ospitalităţii, au transmis Administraţiei Prezidenţiale şi Guvernului o scrisoare deschisă prin care solicită menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare. Citește și: Cosmin Matieș, antreprenor în domeniul HoReCa: […]
PENSII 2025 | Ilie Bolojan: Este inacceptabil să pensionăm oameni la 48-49 de ani, indiferent de domeniul de activitate
Ilie Bolojan: Este inacceptabil să pensionăm oameni la 48-49 de ani „Este inacceptabil să pensionăm oameni la 48-49 de ani, indiferent de domeniul de activitate”, a subliniat, într-o conferință de presă, miercuri, 24 septembrie 2025, premierul Ilie Bolojan. Citește și: PENSII 2025 | Curtea Constituțională AMÂNĂ pronunţarea cu privire la pensiile de serviciu ale magistraţilor […]
Premierul Ilie Bolojan: Am convenit în discuțiile de la Bruxelles ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB
Ilie Bolojan: Am convenit în discuțiile de la Bruxelles ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB „Sunt dator cu o informare legată de deplasarea la Bruxelles. Am avut comisari europeni pentru economie și apărare, cu vicepreședinta Comisiei Roxana Mânzatu și una cu europarlamentarii români”, a declarat, miercuri, 24 septembrie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Federaţiile şi patronatele din HoReCa cer menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare: „Traficul în restaurante şi hoteluri s-a redus deja cu 50%”
Federaţiile şi patronatele din HoReCa cer menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare FPIOR, HORA şi FIHR,...
Ilie Bolojan: „Voi continua să militez pentru reducerea cheltuielilor structurale din administrația locală. Există autorități care și-au bătut joc de bani”
Premierul Ilie Bolojan: „Voi continua să militez pentru reducerea cheltuielilor structurale din administrația locală. Există autorități care și-au bătut joc...
Știrea Zilei
În Apuseni, sunetul ciocanului pe nicovală încă are ecoul de altădată. Unul din ultimii meșteri dogari și fierari din Alba, se încăpățânează să ducă meșteșugul mai departe, modelând lemnul și fierul ca odinioară
În Apuseni, sunetul ciocanului pe nicovală încă are ecoul de altădată. Valentin Gomboș, din Vidra, unul din ultimii meșteri dogari...
Nicolae Drăgoi, recidivistul care a VIOLAT o recepționeră în Alba Iulia, ARESTAT preventiv: Bărbatul avea asupra lui un briceag cu care și-a amenințat victima
Nicolae Drăgoi, recidivistul care a VIOLAT o recepționeră în Alba Iulia, ARESTAT preventiv: Bărbatul avea asupra lui un briceag cu...
Curier Județean
VIDEO | Aiudeanul Levi Polgar a terminat a treia oară consecutiv ultramaratonul Tor des Geants: „Anul viitor vreau să mă întorc aici ca voluntar”
Aiudeanul Levi Polgar a terminat a treia oară consecutiv ultramaratonul Tor des Geants: „Anul viitor vreau să mă întorc aici...
25-26 septembrie | Conferință internațională cu prilejul a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial la Alba Iulia
Conferință internațională cu prilejul a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial la Alba Iulia Conferința...
Politică Administrație
SCANDAL între Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia și Consiliul Local: 8 încăperi ar urma să fie retrase din administrarea unității liceale
SCANDAL între Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia și Consiliul Local Este în derulare un scandal în toată regula între...
Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 1.298.960,44 lei
Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în...
Opinii Comentarii
24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului
24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului În...
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului lui Dumnezeu
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului...