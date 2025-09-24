Premierul Ilie Bolojan: „Voi continua să militez pentru reducerea cheltuielilor structurale din administrația locală. Există autorități care și-au bătut joc de bani”

„Voi continua să militez pentru reducerea cheltuielilor structurale din administrația locală. Există autorități care și-au bătut joc de bani”, a declarat, miercuri, 24 septembrie 2025, într-o conferință de presă, premierul Ilie Bolojan.

„În fapt este vorba de reduceri contra investiții”, a subliniat premierul.

„Reforma administrației locale, acest pachet nu a intrat în ultima asumare de răspundare deși este un pachet foarte important. Fără o reducere de cheltuieli care să nu însemne cel puțin 2 miliarde lei este imposibil ca guvernele României să acopere subcontractarea pe PNRR sau cererile pe Anghel Saligny. E vorba de reduceri contra investiții”, a afirmat Ilie Bolojan.

Potrivit HotNews, PSD a propus în ședința de marți, 23 septembrie 2025, a coaliției PNL-PSD-USR-UDMR o nouă variantă pentru reforma administrației locale, subiect despre care partidele de la guvernare discută și nu ajung la niciun consens de aproape o lună.

Cea mai recentă variantă propusă de PSD în coaliție, conform surselor politice ale HotNews, este următoarea:

*o tăiere la cheltuielile de personal de 5%;

*o tăiere tot de 5% la bunuri și servicii.

PSD susține, astfel, că s-ar face o economie la buget de aproximativ 2 miliarde și jumătate de lei.

Varianta cerută de Ilie Bolojan se referă la tăierea a 10% din posturile ocupate din administrația publică locală, ceea ce înseamnă concedierea a aproximativ 13.000 de angajați. Economiile făcute astfel la bugetul de stat ar fi de 1,4 miliarde, conform premierului.

