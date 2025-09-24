Premierul Ilie Bolojan: Am convenit în discuțiile de la Bruxelles ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB

Ilie Bolojan: Am convenit în discuțiile de la Bruxelles ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB

„Sunt dator cu o informare legată de deplasarea la Bruxelles. Am avut comisari europeni pentru economie și apărare, cu vicepreședinta Comisiei Roxana Mânzatu și una cu europarlamentarii români”, a declarat, miercuri, 24 septembrie 2025, într-o conferință de presă, premierul Ilie Bolojan.

„Cu europarlamentarii am discutat despre principalele probleme pe care le avem și colaborarea pe care o vom putea vea în perioada următoarea. Am discutat subiecte de buget și de fonduri europene din PNRR”, a explicat premierul.

„Am convenit un deficit cu care România cu care să închidă anul de 8,4% din PIB, adică aproximativ 159 miliarde de lei. Efectele pachetelor să fie de 0,6-0,7% din PIB. Anul viitor efectele ar fi de peste 2,5% din PIB.

Dacă respectăm ținta de deficit, anul viitor ne putem apropia de o țină de deficit de 6% din PIB”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

„Am discutat toate detaliile legate de programul SAFE pentru ca până jumătatea lunii octombrie să avem o primă listă de propuneri a României, ca la jumătatea lunii noiembrie să fie avizate în CSAT și la final lunii noiembrie lista să fie depusă la Comisie.

Sunt trei efecte majore ale acestui credit pe componenta de apărarea, pe cea de deficit și pe cea de infrastructură de transport.

Cele mai importante proiecte pe infrastructura sunt capetele autostrăzilor din Moldova: Pașcani – Suceava – Siret și Pașcani – Iași – Ungheni. Sper ca aceste două proiecte importante să rămână în acest program SAFE”, a mai spus premierul în conferința de presă amintită.

