FOTO | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Trafic pe o bandă din 3 pe o porțiune degradată

RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Trafic pe o bandă din 3 pe o porțiune degradată

Începând de marți, 5 mai 2026 se instituie restricții de circulație pe prima bandă și pe banda de vehicule lente a autostrăzii A10, km 66+400, Calea 1 (sensul Sebeș-Turda), din cauza unor degradări apărute la partea carosabilă, a anunțat DRDP Cluj.

Circulația se va desfășura pe o bandă din trei, cu restricție de viteză.

„A fost finalizată Expertiza Tehnică și Studiul Geotehnic, urmează elaborarea Proiectului Tehnic în vederea stabilirii soluției și execuția lucrărilor, în cel mai scurt timp posibil.

Vă rugăm să respectați restricția de circulație instituită și semnalizarea temporară”, au precizat reprezentanții DRDP Cluj.

