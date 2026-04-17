Ilie Bolojan i-a numit pe cei din PSD „vuvuzele politice” și „șoareci care ne mănâncă rezervele din cămară”

Premierul Ilie Bolojan a lansat vineri, 17 aprilie 2026 atacuri extrem de dure la adresa celor din PSD. I-a numit pe cei „vuvuzele politice” și i-a comparat cu niște șoareci care au pătruns în cămară, iar el i-a deranjat pentru că a aprins lumina.

„Aș vrea să fac o precizare, că aici este vorba despre vânzarea unor pachete minoritaredin companiile de stat, în așa fel încât statul român să rămână acționar majoritar. Ce rezolvă asta? Noi suntem o piață emergentă mică, iar faptul că vor fi administrate inclusiv de către privat, asta înseamnă că vor fi mai bine administrate. Privații au tot interesul să le administreze bine, nu este ca la stat, unde, uneori, nu există o astfel de răspundere. Privații răspund dacă lucrurile nu merg bine.

Această decizie este trecută în programul de guvernare, inclusiv raportul prezentat de doamna Gheorghiu a fost discutat în grupuri de lucru, unde au fost reprezentanții tuturor partidelor și nimeni nu s-a opus. A fost discutat raportul și în ședința de Guvern și nimeni nu a spus nimic.

Întotdeauna vom avea vuvuzele politice, problema este când și acționează pentru a dinamita lucrurile, atunci fenomenul vuvuzelelor este mai grav.”, a spus Ilie Bolojan, într-un interviu în direct la Radio România Actualități.

Premierul s-a exprimat plastic, afirmând că România este precum o cămară și „niște șobolani și șoareci ne mănâncă rezervele din cămară. Eu am aprins lumina în cămară și evident că am deranjat foarte tare”.

„De ce? Pentru că indiferent cine ar fi premier în perioada următoare, v-am spus, rezervele din cămară sunt foarte reduse. Nu poţi să vii să creezi aşteptări populaţiei, pe care să nu le poţi după aceea onora”, și-a continuat ideea premierul Ilie Bolojan.

