Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că persoanele cu dizabilități trebuie să plătească impozit local deoarece așa este ,,fairplay” față de toți cetățenii care contribuie la bugetul statului.

Prim-ministrul a adăugat că aceștia sunt singura categorie care a rămas exceptată de la plata contribuției la Sănătate, dar este „normal” ca orice persoană să contribuie cu 20 sau 30 de euro pe an la facilităţile asigurate de primării.

„Asta e o problemă serioasă pe care trebuie să o discutăm, pentru că, retoric, sună într-un anume fel. Ştiţi câte persoane cu handicap avem în România? 957.000. Când am luat decizia de a elimina facilităţile la contribuţia pe sănătate, practic singura categorie care a fost exceptată – pentru că aveam milioane de oameni exceptaţi – au fost persoanele cu handicap.

Pentru că, deşi au nevoie de servicii medicale destul de importante, (…) în afară de facilităţile din sănătate, nu mai plăteau nici impozite pe proprietate, pe apartamente sau pe maşini. Şi vă rog să vă gândiţi că 10% din fondul de locuinţe pe care îl are România nu era impozitat. Astea sunt venituri la autorităţile locale”, a explicat Bolojan, miercuri, pentru Digi FM.

Premierul a declarat că autoritățile locale au nevoie de resurse financiare pentru asfaltarea parcărilor și a străzilor, subliniind că este „firesc” ca fiecare cetățean să contribuie anual cu 20–30 de euro pentru serviciile și facilitățile oferite de Primărie.

„Una din problemele pe care le-am avut în toţi aceşti ani în România – excepţiile pentru fiecare, să exceptăm pe toată lumea. Dar, cineva trebuie să plătească să se facă aceste lucruri. Şi consider, la modul cinstit, că este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României, care contribuie cu taxe, ca toţi cetăţenii să contribuie acolo unde beneficiază de servicii. Deci, oricum au facilităţi, subliniez, oricum primesc sprijin de la stat”, a precizat prim-ministrul.

