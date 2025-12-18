Datoria externă a României continuă să crească vertiginos, în ciuda măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan. Deficitul ajunge la 24 de miliarde de euro
Datoria externă totală a crescut, în perioada ianuarie-octombrie 2025, cu 22 de miliarde de euro, până la peste 225 de miliarde de euro, potrivit datelor prezentate luni, 15 decembrie 2025, de BNR.
Această creștere vine în contextul în care la Guvern s-au luat o serie de măsuri care ar fi fost destinate tocmai să limiteze gradul de îndatorare al României, informează Mediafax.
Conform băncii centrale, datoria externă pe termen lung a însumat peste 177 miliarde de euro la 31 octombrie 2025, reprezentând 78,7% din totalul datoriei externe, în creștere cu 13,6% față de 31 decembrie 2024.
Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2025 nivelul de aproape 48 de miliarde de euro, reprezentând 21,3% din totalul datoriei externe, în creștere cu 1,7 la sută față de 31 decembrie 2024.
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,1% în perioada ianuarie – octombrie 2025, comparativ cu 21,5 la sută în anul 2024.
Crește gradul de îndatorare
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2025 a fost de 105,2 la sută, comparativ cu 103,6 la sută la 31 decembrie 2024.
Deficit de 24 de miliarde de euro
Conform BNR, în primele zece luni ale anului, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 24 de miliarde de euro, în creștere față de perioada similară din 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 51 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 560 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 807 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a adus o contribuție negativă de 694 milioane euro.
Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 7,2 miliarde de euro, comparativ cu 5,6 miliarde de euro în perioada ianuarie – octombrie 2024, din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 4,9 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 2,2 miliarde euro.
