Iepurașul a adus un cadou special pentru o familie din Alba: Un băiețel sănătos s-a născut în Sâmbăta Mare, la Spitalul Județean
Un băiețel perfect sănătos s-a născut sâmbătă, 11 aprilie 2026, la ora 20:40, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.
Nou-născutul cântărește 3,3 kilograme și a primit nota APGAR 9.
Se spune că bebeluşii născuţi în ziua de Paşte sunt înzestraţi cu noroc. Majoritatea mămicilor care îşi nasc copilul în ziua de Paşte, îl botează Cristina sau Cristian, pentru a-l pomeni pe Iisus Hristos.
Aceşti copiii sunt urmăriţi de noroc, până la sfârşitul vieţii. Se spune din bătrâni că s-a născut în acelaşi timp cu Mântuitorul.
