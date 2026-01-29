Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru, printre cei 100 de români incluși în catalogul „Personalitățile anului din România”: ,,Pas cu pas, reușim să dovedim că lucrurile bune se construiesc prin oameni”

Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru, face parte din cele 100 de personalități care apar în prima ediție a albumului „Personalitățile anului din România”, al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, un proiect editorial dedicat celor care, prin activitatea și performanțele lor, sunt un exemplu al noțiunilor de responsabilitate, excelență și spirit național.

Albumul reunește o sută de români care au transformat idei în proiecte, proiecte în rezultate și rezultate în repere pentru întreaga societate. Ei provin din domenii variate – economie, știință, cultură, educație, artă, sport, diplomație sau administrație publică – și ilustrează potențialul real al unei Românii care crește prin oameni.

,,Am fost inclus în prima ediție a albumului Personalitățile Anului Din Romania realizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, un proiect care adună 100 de români din domenii foarte diferite, uniți prin muncă, responsabilitate și dorința de a face bine.

Pentru mine este o mare onoare să fiu amintit alături de oameni cu realizări remarcabile în țara noastră și pentru țara noastră, elevi și tineri olimpici, profesori, medici, artiști, sportivi și antreprenori.

Este vorba de nume precum Ioan Popa (Transavia), Ana Blandiana (Scriitor), Simona Halep și David Popovici, Florin Piersic, Smiley, Mihai Morar, Daniel Buzdugan, Dan Ostahie (Altex), Dragoș și Adrian Pavăl (Dedeman), Sergiu Pașca (Cercetător), Principesa Margareta a României și mulți alți români care duc mai departe numele țării prin ceea ce fac, zi de zi.

Este o recunoaștere și o apreciere a muncii noastre pe care o facem mereu împreună, noi cei din administrația publică locală și alături de dumneavoastră, locuitorii noștri – cu răbdare, seriozitate și mai ales pentru comunitatea în care trăim.

Vă mulțumesc pentru încredere, pentru sprijin și pentru că, pas cu pas, reușim să dovedim că lucrurile bune se construiesc prin oameni”, a transmis Iancu Popa.

Selecția s-a bazat pe cinci criterii esențiale: impactul economic, contribuția la dezvoltarea țării, promovarea României la nivel internațional, inovația și viziunea, precum și nivelul de încredere și apreciere în comunitate. Printre cei onorați se regăsesc antreprenori care au construit industrii, cercetători care inovează la nivel mondial, profesori și formatori de opinie care inspiră generații, sportivi care duc tricolorul pe cele mai înalte podiumuri, artiști care promovează cultura românească în lume și reprezentanți ai societății civile care aduc schimbarea prin fapte.

Fiecare dintre cei 100 de oameni incluși în album contribuie, prin profesia și exemplul său, la o Românie mai vizibilă, mai credibilă și mai respectată.

