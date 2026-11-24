Foto | Accident rutier pe Autostrada A10, Aiud – Teiuș: Două autoturisme implicate. Intervin pompierii de urgență
Accident rutier pe Autostrada A10, sensul Aiud – Teiuș: Două autoturisme implicate. Intervin pompierii de urgență
Un accident rutier a avut loc marți dimineața pe autostrada A10, sensul Aiud – Teiuș. Din primele informații disponibile, două autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier.
Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A10 km 42 (Aiud- Teius).
În accident ar fi vorba despre 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.
Update ISU Alba:
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului. În accident sunt implicate un autoturism si un autocamion.
În continuare pompierii militari asigură măsurile specifice la locul accidentului.
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