Horoscop SĂNĂTATE 2025: Racii, Scorpionii și Peștii, sănătate de fier. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie

Cum trebuie să primim preotul cu ”botezul”. Sfaturi, tradiții și superstiții Început de an. Începând cu 2 ianuarie până pe 5 ianuarie este perioada umblatului cu crucea. Începe deja să umble pe la ușile enoriașilor „popa cu botezul”. Sfințirea locuinței reprezintă un ritual ortodox foarte important, ce are loc în fiecare început de an calendaristic […]