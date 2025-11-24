Horațiu Potra, scos din arest și dus la Parchetul General. Ce urmează în ancheta procurorilor

Horațiu Potra, acuzat că ar fi planificat o lovitură de stat alături de Călin Georgescu, a fost scos din arest flancat de mascați și condus la Parchetul General pentru audieri.

Bărbatul, adus în țară săptămâna trecută, și-a reafirmat public susținerea față de Călin Georgescu, pe care l-a numit președinte, în fața camerelor de filmat. La sosirea pe Aeroportul Henri Coandă, încătușat și escortat de polițiști români, Potra a făcut prima declarație publică de după extrădare, confirmând ferm: „Pe președintele Georgescu îl susțin”.

Reamintim că Horațiu Potra a fost adus în România după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au finalizat procedura de extrădare, în baza unui mandat internațional de arestare emis pe numele său. Însoțit de fiul și nepotul său, a fost predat apoi structurii de arest a Poliției Române.

Horațiu Potra era dat în urmărire internațională din februarie, după ce a părăsit România în contextul anchetei privind tentativa de lovitură de stat, și fusese arestat în Dubai la sfârșitul lunii septembrie. Procurorii îl acuză că ar fi coordonat, împreună cu alți mercenari, un plan de destabilizare violentă în urma anulării turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024.

