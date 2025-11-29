Hidro Mecanica Șugag – Progresul Pecica 2-3 (0-3) | „Lanterna roșie”, un nou eșec, cu toată revenirea din final

Hidro Mecanica Șugag – Progresul Pecica 2-3 (0-3) | „Lanterna roșie” a suferit un nou eșec, cu toată revenirea din final

Hidro Mecanica Șugag a înregistrat un nou eșec în Liga 3, „lanterna roșie” a Seriei 7 pierzând acasă, scor 2-3 (0-3) cu Progresul Pecica.

Chiar dacă a revenit în final și a redus ecartul de la 0-3 la 2-3, ultima clasată a suferit a 13-a înfrângere stagională și are numai două puncte în actualui sezon

Zarurile au fost aruncate rapid în confruntarea de pe Valea Sebeșului, arădenii punctând în 3 rânduri în primul sfert de oră, prin Mura (4), Ekmekci (6) și Pamfile (12). Până la finalul primei reprize au mai fost consemnate 3 bare, Todoran (32), Haloș (27) și Șicolovan (42). V. Domșa a redus ecartul din postura de rezervă (68), cu prima sa reușită pentru Hidro Mecanica. În final a mai punctat din penalty (87), Todoran, însă nu a fost de ajuns.

