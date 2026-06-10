PENSII 2026 | România avea peste 4,65 milioane de pensionari în mai. Peste 13 miliarde de lei plătite de stat pentru pensii

România avea peste 4,65 milioane de pensionari în mai. Peste 13 miliarde de lei plătite de stat pentru pensii

Numărul pensionarilor din România a continuat să scadă în luna mai 2026, ajungând la 4.679.826 de persoane, cu 2.812 mai puține față de aprilie, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), publicate luni, 8 iunie.

În aceeași perioadă, pensia medie s-a situat la 2.784 de lei, iar valoarea totală a drepturilor de pensie achitate de stat a depășit 13 miliarde de lei, respectiv aproape 13,026 miliarde de lei.

Cea mai numeroasă categorie este reprezentată de pensionarii pentru limită de vârstă, care numărau 3.780.323 de persoane în luna mai.

Dintre aceștia, 2.156.069 sunt femei, iar pensia medie acordată în această categorie a fost de 3.114 lei.

Datele CNPP arată că alte 61.460 de persoane beneficiau de pensie anticipată, pentru care valoarea medie a fost de 2.473 de lei.

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