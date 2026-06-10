Actualitate

Eugen Tomac, premierul desemnat, a respins zvonurile potrivit cărora ar urma să-şi depună mandatul: Voi duce această procedură până la votul Parlamentului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

în

De

ALBA FEST 2026

Eugen Tomac a respins zvonurile potrivit cărora ar urma să-şi depună mandatul: Voi duce această procedură până la votul Parlamentului

Premierul desemnat Eugen Tomac respinge zvonurile potrivit cărora ar urma să-şi depună mandatul, întrucât nu a întrunit sprijinul partidelor. 

,,Voi duce această procedură până la votul Parlamentului”, a afirmat Tomac, precizând că este încrezător votul va fi unul favorabil. ”Toţi cei care trâmbiţează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei”, a declarat premierul desemnat, potrivit News.ro.

,,Circulă un zvon că mâine aş intenţiona să îmi depun mandatul, în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este FALS! Mandatul pe care l-am primit cu onoare şi responsabilitate de la preşedintele Nicuşor Dan este să formez Guvernul şi, bineînţeles, voi duce această procedură până la votul Parlamentului”, a scris, marţi seară, pe Facebook, premierul desemnat Eugen Tomac.

Potrivit acestuia, a ajunge la votul Parlamentului ”e calea firească”, în concordanţă cu principiile sale.

,,Sunt încrezător, totuşi, aşa cum am afirmat de fiecare dată după consultări, că votul va fi unul favorabil”, a mai scris Tomac. 

Acesta face apel la vigilenţă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

PENSII 2026 | România avea peste 4,65 milioane de pensionari în mai. Peste 13 miliarde de lei plătite de stat pentru pensii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 57 de minute

în

10 iunie 2026

De

România avea peste 4,65 milioane de pensionari în mai. Peste 13 miliarde de lei plătite de stat pentru pensii Numărul pensionarilor din România a continuat să scadă în luna mai 2026, ajungând la 4.679.826 de persoane, cu 2.812 mai puține față de aprilie, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), publicate luni, […]

Citește mai mult

Actualitate

Adrian Negrescu, avertisment după noile date INS: ,,Toate sunt pe minus, blocajul financiar este infiorător, dobânzile sunt uriaşe, iar inflaţia este cea mai mare din UE”

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

9 iunie 2026

De

Adrian Negrescu, avertisment după noile date INS: ,,Toate sunt pe minus, blocajul financiar este infiorător, dobânzile sunt uriaşe, iar inflaţia este cea mai mare din UE” România nu se află în recesiune din punct de vedere tehnic, a afirmat vineri consultantul economic Adrian Negrescu, însă traversează o perioadă de stagflaţie, caracterizată de inflaţie ridicată, consum […]

Citește mai mult

Actualitate

Economistul Radu Georgescu, despre ROBOR și IRCC: ,,Dacă vrem cu adevărat un sistem bancar transparent în România, aceștia trebuie să dispară”

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

9 iunie 2026

De

Economistul Radu Georgescu, despre ROBOR și IRCC: ,,Dacă vrem cu adevărat un sistem bancar transparent în România, aceștia trebuie să dispară” Economistul Radu Georgescu a explicat într-o postare pe Facebook ce este ROBOR și IRCC și de ce în România vom avea un sistem bancar transparent doar dacă aceștia vor dispărea. ,,În ultimele zile, am […]

Citește mai mult