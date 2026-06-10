Eugen Tomac, premierul desemnat, a respins zvonurile potrivit cărora ar urma să-şi depună mandatul: Voi duce această procedură până la votul Parlamentului

Eugen Tomac a respins zvonurile potrivit cărora ar urma să-şi depună mandatul: Voi duce această procedură până la votul Parlamentului

Premierul desemnat Eugen Tomac respinge zvonurile potrivit cărora ar urma să-şi depună mandatul, întrucât nu a întrunit sprijinul partidelor.

,,Voi duce această procedură până la votul Parlamentului”, a afirmat Tomac, precizând că este încrezător votul va fi unul favorabil. ”Toţi cei care trâmbiţează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei”, a declarat premierul desemnat, potrivit News.ro.

,,Circulă un zvon că mâine aş intenţiona să îmi depun mandatul, în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este FALS! Mandatul pe care l-am primit cu onoare şi responsabilitate de la preşedintele Nicuşor Dan este să formez Guvernul şi, bineînţeles, voi duce această procedură până la votul Parlamentului”, a scris, marţi seară, pe Facebook, premierul desemnat Eugen Tomac.

Potrivit acestuia, a ajunge la votul Parlamentului ”e calea firească”, în concordanţă cu principiile sale.

,,Sunt încrezător, totuşi, aşa cum am afirmat de fiecare dată după consultări, că votul va fi unul favorabil”, a mai scris Tomac.

Acesta face apel la vigilenţă.

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