Hidro Mecanica Șugag, primul antrenament din 2026, sub comanda antrenorului Radu Andone

Hidro Mecanica Șugag, „lanterna roșie” din Seria 7 a Ligii 3, a avut reunirea în această după-amiază, la ședința de pregătire desfășurată în „Arini” participând 20 de jucători, marea majoritate fiind nou-veniți Au lipsit, din diverse motive, E. Codrea, F. Budin și Hăprian, toți învoiți.

Divzionara terță a mai reziliat înțelegerile cu alți 5 echipieri din tur, respectiv F. Șerban, Gheorghiță, Poenar, Morariu și C. Cîmpean, mărindu-se lista plecărilor.

Astfel, la prima ședință de pregătire au fost multe nume noi, mai mult de jumătate din efectivul prezent, dar deocamdată clubul nu a prezentat oficial niciun transfer. „Sunt unii jucători sub contract, zilele acestea ne lămurim, dar și mulți juniori în probe„, a spus președintele Ioan Budin.

Din lotul care a încheiat anul 2025, au mai rămas Dreghiciu, Kosmina-Vingărzan, Bucur, M. Raica, Boldor, Todoran, M. Găldean, Neagu, V. Domșa (are o situație incertă), plus cei 3 învoiți. Nu a fost prezent Mihai Mincă, o variantă pentru postul de portar, discuțiile purtându-se în continuare

Reunirea va fi în 19 ianuarie, sub comanda antrenorului Radu Andone, cel care l-a substituit în timpul stagiunii pe Ionuț Neag, care începuse sezonul pe banca tehnică. Sunt preconizate numeroase plecări, dar și veniri, la fel ca vara trecută, o restructurare din temelii a lotului. S-au reziliat contractele cu A. Pîrv, Buran și D. Pop, în vreme ce Stelea, Crețu, Vecerdea și Greapcă nu s-au mai prezentat la antrenamente, fiind iarăși despărțiri certe, chiar dacă nu s-au semnat actele.

Sunt stabilite meciuri amicale cu Inter Sibiu (24 ianuarie, în deplasare), Școala de Fotbal Valea Frumoasei (31 ianuarie), LPS Sebeș Under 19 (6 februarie), CSU Alba Iulia (14 februarie) și Spicul Daia Română (21 februarie). Hidro Mecanica Șugag va debuta în primăvară cu două deplasări, la Viitorul Arad și Timișul Șag.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI