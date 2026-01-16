Sport

Hidro Mecanica Șugag, mutare surpriză: Mihai Mincă, experimentatul portar! Sunt așteptate surprize la reunirea divizionarei terțe

Hidro Mecanica Șugag, mutare surpriză: Mihai Mincă, experimentatul portar! Divizionara terță are reunirea luni și sunt așteptate surprize sub comanda lui Radu Andone

Hidro Mecanica Șugag, „lanterna roșie” a Seriei 7 din Liga 3, pregătește o mutare surpriză, înregimentarea experimentatului portar Mihai Mincă (41 de ani!), așteptat luni la reunirea divizionarei terțe, sub comanda lui Radu Andone!

Formația de pe Valea Sebeșului a suferit mult în prima parte a campionatului, având cea mai modestă defensivă, cu 72 de goluri încasate, o medie de 4,2 goluri/ meci, iar înregimentarea experimentatului goalkeeper, originar din Cetatea Marii Uniri, ar fi oportună din acest punct de vedere.

Mincă a activat ultima dată în SuperLiga Alba, la Performanța Ighiu, în turul ediției curente, și are la activ, de-a lungul carierei, aproape 200 de partide, numeroase trofee interne și prezențe în competițiile continentale, printre echipele la care a jucat numărându-se Rapid, FC Brașov sau CFR Cluj.

Cu siguranță, în această perioadă vor fi modificări substanțiale în efectivul debutantei pe a treia scenă fotbalistică, după o primă parte a sezonului de coșmar. S-au reziliat contractele cu A. Pîrv, Buran și D. Pop, în vreme ce Stelea, Crețu și Greapcă nu s-au mai prezentat la antrenamente, fiind iarăși despărțiri certe, dar cu siguranță vor mai fi și alte plecări.

