Hidro Mecanica Șugag, aproape de retragerea din Liga 3! Președintele Ioan Budin și-a anunțat demisia!
Hidro Mecanica Șugag, aproape de retragerea din Liga 3! Președintele Ioan Budin și-a anunțat demisia la finele întâlnirii cu CSU Alba Iulia, scor 0-6, din ultima etapă a turului Seriei 7!
Nou-promovata Hidro Mecanica Șugag intenționează să se retragă din eșalonul terț, o decizie urmând să fie luată la începutul săptămânii viitoare. După confruntarea pierdută pe „Pielarul” cu conjudețeana CSU Alba Iulia, supărat pentru eșecul drastic, scor 0-6, președintele Ioan Budin a anunțat că demisionează!
Citește și: FOTO: CSU Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag 6-0 (1-0), în ultima etapă a turului în Seria 7! Studenții, „set” cu „lanterna roșie”
Surse autorizate susțin că luni, la primăria comunei Șugag va fi o ședință decisivă pe tema echipei de fotbal, luându-se serios în calcul abandonul competițional!
Eșecul de la Sebeș a fost picătura care a umplut paharul în cazul echipei debutante pe a treia scenă, care a traversat un tur dezastruos: un singur punct acumulat și 10 eșecuri la rând, un golaveraj deplorabil, 7-45!!!! Statistic, Hidro Mecanica este cea mai modestă echipă din eșalonul terț, cu cele mai multe goluri încasate și cel mai slab golaveraj
În urmă cu două etape antrenorul Ionuț Neag a fost înlocuit cu Radu Andone, dar și acesta a suferit două eșecuri, fără a înscrie (0-2 cu Unirea Sântana și 0-6 cu CSU Alba Iulia)
În cazul retragerii, meciurile rămase până la finele returului vor fi omologate cu 0-3, la „masa verde”, iar rezultatele înregistrate în prima parte a campionatului nu se vor anula.
Hidro Mecanica Șugag a promovat în Liga 3 fără a juca, adverssarul din Covasna neavând drept de joc. În cazul retragerii, Hidro Mecanica ar trebui să ajungă în ultimul eșalon competițional județean (respectiv Liga 5)!
