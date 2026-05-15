Creșteri salariale și noi angajări în companii de stat au fost aprobate de Guvern: ,,Unii n-au cerut şi majorări, unii au cerut doar posturi”
Guvernul a aprobat joi, 14 mai, creșteri salariale și noi angajări pentru 47 de companii aflate în subordinea autorităților locale. Potrivit autorităților, este vorba despre societăți profitabile, iar majorările vor fi suportate din bugetele proprii de venituri și cheltuieli.
„Este vorba despre 47 de companii din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale, în principal ar fi vorba despre apă canal, salubritate, transport, acestea sunt companiile pentru care memorandumul a aprobat o serie de măsuri.
Este vorba de 47 de companii care sunt pe profit, nu discutăm despre companii care au pierderi. Numai companii care au o activitate foarte bună şi sunt pe profit. Pentru ele, guvernul a acceptat ca, din propriul lor buget de venituri şi cheltuieli, să fie inclusă în propriul lor buget de venituri şi cheltuieli o majorare salarială, cu rata inflaţiei, pentru salariaţi”, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, potrivit Adevărul.
Aceasta a explicat că Guvernul a aprobat ocuparea unor posturi vacante și crearea altora noi în companiile de stat profitabile, atunci când activitatea acestora s-a extins sau au apărut nevoi suplimentare, cum ar fi angajarea de șoferi pentru autobuze noi.
Ea a precizat că Executivul a permis și o majorare salarială de 6,5%, echivalentă cu rata inflației, din bugetele proprii ale companiilor.
Purtătorul de cuvânt a mai spus că este vorba de 43 de operatori pentru care s-au acceptat majorările salariale, în valoare totală de 83,1 milioane de lei.
„66,4 milioane de lei pentru posturile vacante la 33 de operatori şi 18,3 milioane de lei cheltuieli aferente pentru posturi total nou înfiinţate. Pentru 47 s-a decis în totalitate. Unii n-au cerut şi majorări, unii au cerut doar posturi. Deci nu toată lumea a cerut şi majorări”, a menţionat Ioana Dogioiu.
