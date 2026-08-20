Guvernul taie bursele sociale pentru elevi, pe perioada vacanței: Vor fi acordate doar în perioada cursurilor. Proiectul de HG a fost pus în dezbatere publică

Un proiect de hotărâre de Guvern care modifică metodologia-cadru de acordare a burselor pentru elevi și cuantumul acestora, a pus în dezbatere publică, pe 17 august 2026, de către Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, bursele sociale ar urma să fie acordate doar în perioada cursurilor școlare, nu și în vacanțe. Deputatul PSD Alexandru Mihai Ghigiu i-a cerut, miercuri, ministrului Educaţiei să retragă sau să modifice proiectul de act normativ aflat în transparenţă decizională. În caz contrar, PSD ia în calcul atacarea proiectului în contencios administrativ.

Potrivit acestuia, proiectul este „lipsit de orice minimă transparenţă, fără susţinere ştiinţifică”.

„Un proiect care, doar dacă îl citeşti cu foarte mare atenţie, observi că urmează ca bursele sociale să fie tăiate pe perioadă a vacanţelor în general. Mă aşteptam ca Ministerul Educaţiei să vină şi să explice această măsură, o măsură care nu are nicio susţinere ştiinţifică.

Datele ne arată că România continuă să fie ţara cu cel mai mare abandon şcolar. Datele ne arată că aceste burse, împreună cu măsuri de tipul masă caldă, împreună cu alte măsuri sociale, par să aibă primele efecte şi, practic, în momentul în care vedem primele efecte pozitive, noi facem paşi în urmă. Domnul ministru, domnul prim-ministru trebuie să înţeleagă că bursele sociale sunt pentru acei elevi care au nevoie de sprijin pentru a merge la şcoală şi că elevii mănâncă sau au nevoia de haine şi în perioada vacanţelor, nu doar în perioada şcolii”, a declarat Mihai Ghigiu, miercuri, la Parlament.

Astfel, acesta cere retragerea proiectului sau modificarea acestuia, avertizând că, în caz contrar, partidul ar putea recurge la acţiuni în instanţă.

„Sper ca domnul ministru să înţeleagă mesajul nostru, mesajul meu, al Comisiei de Învăţământ, şi să retragă acest proiect sau să-l modifice.

Dacă nu, în cazul în care Guvernul va continua să promoveze această politică publică nouă, pentru că vorbim de o schimbare a paradigmei în ceea ce priveşte alocarea burselor, Partidul Social Democrat va lua în considerare inclusiv atacarea în contencios administrativ a acestui posibil proiect sau a acestei posibile hotărâri de guvern. Nu este normal ca tocmai de la zona cea mai defavorizată, zona care are nevoie de cel mai mare sprijin, fix de acolo să facem tăieri din nou. Mă aşteptam să vedem acele tăieri în zona de sinecuri, în zona de reforme şi nu din nou şi de această dată educaţia să fie cea sacrificată”, a transmis deputatul PSD.

Reacția acestuia vine după ce proiectul modifică Hotărârea Guvernului nr. 732/2025 și păstrează patru categorii principale de burse finanțate de la bugetul de stat: de merit, sociale, tehnologice și pentru mame minore.

Noua formulare propusă pentru articolul 15 stabilește că „bursele sociale se acordă conform prevederilor art. 5”.

Articolul 5 este modificat astfel încât să prevadă că „bursele de merit, bursele sociale și bursele tehnologice se acordă în fiecare an școlar, în perioada cursurilor școlare, inclusiv în perioada pregătirii practice”.

World Vision România solicită menținerea burselor sociale pentru elevi și în vacanță

World Vision România a reacționat și a transmis, miercuri, că solicită Guvernului României menținerea burselor sociale pentru elevi și în perioadele de vacanță.

„Bursa socială se adresează elevilor aflați în situații de vulnerabilitate socioeconomică și reprezintă, pentru familiile cu venituri reduse, un sprijin financiar important pentru creșterea și educația copiilor.

Bursele sociale au, în același timp, un rol important în susținerea participării la educație. Sărăcia și deprivarea materială se traduc pentru copii în bariere concrete: dificultatea familiei de a asigura hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte, rechizite sau transport și, în cazul adolescenților din comunități rurale izolate, costurile suplimentare asociate continuării studiilor la un liceu aflat la distanță de casă”, a transmis World Vision România, într-un comunicat de presă.

Fundația atrage atenția că aproape jumătate dintre copiii din mediul rural trăiesc în familii în care banii abia ajung sau nu ajung pentru strictul necesar.

„Din experiența de peste trei decenii a World Vision România în comunități rurale vulnerabile, abandonul școlar este rareori rezultatul unui singur factor. El apare, de regulă, pe fondul acumulării unor dezavantaje, printre care venituri insuficiente, rezultate școlare slabe, acces limitat la sprijin educațional, distanța față de școală sau presiunea ca adolescentul să muncească și să contribuie la veniturile familiei.

Potrivit datelor World Vision România, aproape jumătate dintre copiii din mediul rural trăiesc în familii în care banii abia ajung sau nu ajung pentru strictul necesar, iar 42% dintre gospodăriile rurale cu copii nu au venituri salariale. 23% dintre copii spun că merg uneori sau întotdeauna la culcare flămânzi pentru că familia nu are suficientă mâncare.

Pentru acești copii, situația materială a familiei poate influența inclusiv felul în care începe următorul an școlar. În lunile de vară, familiile cu venituri reduse trebuie să găsească resurse pentru revenirea copilului la școală, iar în cazul unui adolescent care începe liceul, pot apărea cheltuieli noi, inclusiv cele legate de navetă sau de studiul într-o altă localitate”, se mai arată în comunicat.

Continuitatea sprijinului contează în prevenirea abandonului școlar

World Vision România susține în continuare că 41% dintre elevii de gimnaziu din rural declară că nu intenționează să continue studiile la liceu, orientându-se către muncă, activități în gospodărie sau cursuri de calificare.

„Tranziția de la gimnaziu la liceu rămâne unul dintre punctele vulnerabile ale parcursului educațional, în special în mediul rural. Datele World Vision România arată că 41% dintre elevii de gimnaziu din rural declară că nu intenționează să continue studiile la liceu, orientându-se către muncă, activități în gospodărie sau cursuri de calificare.

Experiența programului „Vreau în clasa a 9-a”, prin care World Vision România sprijină de aproape două decenii adolescenți vulnerabili să își continue studiile, arată însă că dezavantajul socioeconomic nu trebuie să determine parcursul educațional al unui copil”, se mai arată în comunicat.

Potrivit World Vision România, sprijinul acordat copiilor vulnerabili trebuie să fie consecvent.

„În 2026, elevii din mediul rural sprijiniți prin program au înregistrat o rată de promovare a examenului de Bacalaureat peste media națională. Modelul programului combină sprijinul financiar cu intervenții educaționale, mentorat și dezvoltarea competențelor. Este o experiență care arată de ce prevenirea abandonului nu poate fi redusă la o singură intervenție și de ce sprijinul acordat copiilor vulnerabili trebuie să fie consecvent.

Bursa socială nu poate, de una singură, preveni abandonul școlar. World Vision România a susținut constant însă că dificultățile financiare reprezintă una dintre barierele care pot afecta participarea la educație și continuarea studiilor. Sprijinul financiar trebuie privit, din această perspectivă, ca parte a efortului de a limita efectul pe care sărăcia îl poate avea asupra parcursului școlar al unui copil”, a mai precizat World Vision România.

Totodată, „acordarea bursei sociale numai în lunile în care au loc cursuri nu ține cont de faptul că situația socioeconomică a elevului și riscurile asociate acesteia există pe tot parcursul anului. Pentru un copil dintr-o familie vulnerabilă, lunile fără cursuri fac parte din același parcurs care trebuie să îl aducă înapoi în bancă la începutul următorului an școlar.

World Vision România solicită, prin urmare, menținerea acordării burselor sociale și în perioadele de vacanță.

Pentru elevii vulnerabili, predictibilitatea sprijinului financiar oferit familiei este importantă atât pentru acoperirea nevoilor copilului, cât și pentru susținerea continuării educației.

Politicile de reducere a abandonului școlar trebuie să pornească de la realitatea copiilor și a familiilor lor. Experiența World Vision România arată că menținerea copiilor vulnerabili în educație presupune intervenții de durată, care răspund atât dificultăților economice ale familiei, cât și nevoilor educaționale ale copilului”, a mai precizat World Vision România.

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