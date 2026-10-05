Președintele AUR, George Simion, nu va merge la consultările de astăzi de la Cotroceni: ,,Nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni. Nu merită prezenţa mea”

Președintele AUR, George Simion, a anunțat că nu va participa la consultările convocate la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru.

,,Nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni. Nu merită prezenţa mea”, a transmis, luni, George Simion, adăugând că delegaţia AUR va cere alegeri anticipate, potrivit News.ro.

,,Acum merg spre Bucureşti, dar nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni. Nu merită prezenţa mea. Am însărcinat o delegaţie care să meargă acolo, să transmită un mesaj clar: vrem alegeri anticipate, cât mai repede, şi să oprească uzurpatorul de la Cotroceni spectacolul cătuşelor, să oprească arestările”, a transmis, luni, într-un mesaj pe TikTok, preşedintele AUR, George Simion.

Acesta a precizat că nu s-a schimbat nimic faţă de săptămâna trecută, când anunţa, de la tribuna Parlamentului, că AUR nu va mai vota niciun guvern până când Călin Georgescu, arestat pentru înşelăciune, nu este eliberat, mai notează sursa citată.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, înaintea consultărilor de luni, că va condiţiona partidele să nu aducă AUR la guvernare.

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