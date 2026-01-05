Guvernul schimbă modul de finanțare a medicilor de familie: A redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații din 2026
Guvernul schimbă modul de finanțare a medicilor de familie: A redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații din 2026
Guvernul României a aprobat, în ultima ședință din 2025, o ordonanță de urgență care a modificat semnificativ modul de distribuire a fondurilor pentru asistența medicală primară. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2026, doar 25% din fondurile alocate medicilor de familie vor fi direcționate către plata per capita, în timp ce 75% vor merge către plata pe serviciu medical efectiv prestat.
În prezent, sistemul de plată este mixt: plata per capita asigură venituri stabilite în funcție de numărul de pacienți înscriși, indiferent dacă aceștia se prezintă la consultații, iar plata per serviciu recompensează medicul pentru serviciile efectiv prestate – consultații, controale, proceduri simple.
Comparativ cu 2025, când distribuția a fost de 35% per capita și 65% per serviciu medical, noua formulă marchează o schimbare clară de filozofie: fondurile trebuie să urmeze actul medical, nu doar numărul de pacienți.
„Noua distribuţie 25% – 75% a bugetului aprobat în anul 2026 cu destinaţia asistenţă medicală primară se transpune prin diminuarea valorii punctului per capita şi creşterea valorii punctului per serviciu medical, care reprezintă utilizarea eficientă a fondurilor pentru a deconta servicii medicale necesare şi efectiv prestate asiguraţilor”, se arată în nota de fundamentare a ordonanței.
Valoarea punctelor per capita și per serviciu medical
În 2025: 12 lei per capita și 8 lei per serviciu medical
Din 1 ianuarie 2026: 8,2 lei per capita (-32%) și 10,3 lei per serviciu medical (+29%)
Noile valori au fost confirmate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și sunt prevăzute într-un ordin comun al ministrului Sănătății și al președintelui CNAS (nr. 2.339/2.015/2025), publicat pe 31 decembrie 2025 în Monitorul Oficial.
Ordonanța mai prevede și o ajustare a distribuției pentru 2027: 20% din buget va fi alocat plății per capita, iar 80% pentru plata per serviciu medical.
