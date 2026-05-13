FOTO | Mircea Haic, desemnat polițistul local al anului 2025 la Teiuș: „Bătălie permanentă pentru un oraș curat și sigur, fără fapte antisociale”

Mircea Haic, desemnat polițistul local al anului 2025 la Teiuș: „Bătălie permanentă pentru un oraș curat și sigur, fără fapte antisociale”

„Activitatea primăriei noastre nu este doar legată de proiecte pentru comunitate, școală, activități multiple derulate pentru și în folosul concetățenilor noștri, ci în primul rând despre oameni!

Poliția Locală Teiuș, prezentă permanent între oameni, combătând cu mijloacele legale activitățile ce aduc atingere siguranței cetățenilor, protecției mediului și stării de curățenie a orașului, alături de multe alte atribuții, și-a desemnat, ca în fiecare an, omul care primește onorantul titlu de ,,Polițist Local al anului”.

Astfel, polițistul local al nului 2025 la Teiuș a fost desemnat Haic Mircea!

Felicitări, Mircea, succes în continuare tuturor colegilor în această bătălie permanentă pentru un oraș curat și sigur, fără fapte antisociale!”, au transmis în context reprezentanții Primăriei Teiuș.

