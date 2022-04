Gloria Bistrița – CS Ocna Mureș 2-1 (2-0), Al. Giurgiu a redus ecartul, în a doua rundă a play-off-ului

Pe Stadionul “Michael Klein” este derby-ul din play-off-ul Seriei a 9-a a eșalonului terț, între primele două clasate, CS Hunedoara și Metalurgistul Cugir.

Liderul are 17 puncte avans față de ocupanta locului secund, pe care a învins-o acum două săptămâni sub Drăgana, scor 3-1 (0-1), după două remize diametral opuse. În formula de start al oaspeților a aprăut, în premieră în acest an, antrenorul Lucian Itu, în centrul defensivei, substituindu-l pe I. Grozav.

CS Hunedoara: Lefter – F. Iacob, Garutti, A. Vlad, Motta – An. Roșu, Bradu, R. Cristian, L. Buș/cpt – Hergheligiu, Arnăutu; rezerve Deak, A. Dumitru, Bedea, Giura, Neacșa, Simon, Jairo, Mogoș, Trășcan. Antrenor Florin Maxim.

Metalurgistul: R. Opric – Al. Rus, Vlădia, L. Itu, Vitinha – Șaucă/ cpt, Boldea, Udrea, Nicula – P. Păcurar, M. Lupu; rezerve Perjeriu – L. Contra, Cocan, Șuteu, M. Neagu. S. Itu, Haj, Selagea, Andriuc. Antrenor Lucian Itu.

Arbitri Cl. Gaitin, P. Sandu, Al. Gherman (toți Timișoara) Observatori D. Ciocănea (Sibiu), Al. Gherghe (Făgăraș)

