Înghețată pentru găini: Soluția inedită prin care fermierii își răcoresc păsările în zilele caniculare

Fermierii germani le oferă găinilor „înghețată” pentru a le ajuta să suporte canicula

Valurile de căldură din Europa îi determină pe fermieri să găsească metode tot mai inventive pentru protejarea animalelor. În Germania, crescătorii de păsări au început să folosească o soluție inedită pentru răcorirea găinilor: „înghețata” realizată din legume și plante aromatice congelate în apă.

Potrivit publicației de specialitate Agrarheute, aceste gustări reci sunt preparate din ingrediente precum mazăre, bucăți de castravete, frunze de salată sau alte verdețuri, introduse în forme și transformate în cuburi sau blocuri de gheață.

Pe lângă efectul de răcorire, „înghețata pentru găini” are și rolul de a le menține active, deoarece păsările ciugulesc treptat ingredientele pe măsură ce gheața se topește, prelungind astfel perioada de hrănire și oferindu-le o formă de stimulare comportamentală.

Fermierii pot prepara aceste gustări folosind recipiente de diferite dimensiuni, de la tăvi și boluri până la găleți, în funcție de numărul de păsări și de cantitatea necesară.

Specialiștii subliniază însă că aceste gustări congelate nu trebuie să înlocuiască alimentația obișnuită. În perioadele de caniculă, accesul permanent la apă proaspătă, hrana adecvată, spațiile umbrite și o bună ventilație rămân măsurile esențiale pentru menținerea sănătății și bunăstării găinilor.

sursa: Mediafax

foto: arhivă 9cu rol ilustrativ)