Actualitate

Înghețată pentru găini: Soluția inedită prin care fermierii își răcoresc păsările în zilele caniculare

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 minute

în

De

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Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni din România până în 5 iulie 2026: Temperaturile vor atinge maxime de 37 de grade. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele două săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

22 iunie 2026

De

Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni din România până în 5 iulie 2026: Temperaturile vor atinge maxime de 37 de grade. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele două săptămâni ANM a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni, până la data de 5 iulie 2026. Temperaturile vor atinge 37 de grade în […]

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Actualitate

Adrian Veștea se întâlnește cu George Simion pentru a discuta despre noul Guvern: „Sunt un om al dialogului”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

22 iunie 2026

De

Adrian Veștea se întâlnește cu George Simion pentru a discuta despre noul Guvern: „Sunt un om al dialogului” Premierul desemnat, Adrian Veștea, a transmis luni, 22 iunie 2026, că urmează să aibă o întâlnire cu liderul AUR, George Simion.  El a spus că este ,,un om al dialogului și al consensului” și că este vorba […]

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Actualitate

Indexare pensii 2027 | Cabinetul Veștea dorește majorarea pensiilor și digitalizarea totală a serviciilor pentru pensionari

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 ore

în

22 iunie 2026

De

Cabinetul Veștea dorește majorarea pensiilor și digitalizarea totală a serviciilor pentru pensionari Indexarea pensiilor din 2027, digitalizarea completă a serviciilor pentru pensionari și extinderea rețelei de servicii sociale în mediul rural se numără printre principalele măsuri incluse de Cabinetul Veștea în programul de guvernare pentru domeniul muncii și protecției sociale. Citește și: Când se dau pensiile […]

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