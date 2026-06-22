Înghețată pentru găini: Soluția inedită prin care fermierii își răcoresc păsările în zilele caniculare
Înghețată pentru găini: Soluția inedită prin care fermierii își răcoresc păsările în zilele caniculare
Fermierii germani le oferă găinilor „înghețată” pentru a le ajuta să suporte canicula
Valurile de căldură din Europa îi determină pe fermieri să găsească metode tot mai inventive pentru protejarea animalelor. În Germania, crescătorii de păsări au început să folosească o soluție inedită pentru răcorirea găinilor: „înghețata” realizată din legume și plante aromatice congelate în apă.
Potrivit publicației de specialitate Agrarheute, aceste gustări reci sunt preparate din ingrediente precum mazăre, bucăți de castravete, frunze de salată sau alte verdețuri, introduse în forme și transformate în cuburi sau blocuri de gheață.
Pe lângă efectul de răcorire, „înghețata pentru găini” are și rolul de a le menține active, deoarece păsările ciugulesc treptat ingredientele pe măsură ce gheața se topește, prelungind astfel perioada de hrănire și oferindu-le o formă de stimulare comportamentală.
Fermierii pot prepara aceste gustări folosind recipiente de diferite dimensiuni, de la tăvi și boluri până la găleți, în funcție de numărul de păsări și de cantitatea necesară.
Specialiștii subliniază însă că aceste gustări congelate nu trebuie să înlocuiască alimentația obișnuită. În perioadele de caniculă, accesul permanent la apă proaspătă, hrana adecvată, spațiile umbrite și o bună ventilație rămân măsurile esențiale pentru menținerea sănătății și bunăstării găinilor.
sursa: Mediafax
foto: arhivă 9cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni din România până în 5 iulie 2026: Temperaturile vor atinge maxime de 37 de grade. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele două săptămâni
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni din România până în 5 iulie 2026: Temperaturile vor atinge maxime de 37 de grade. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele două săptămâni ANM a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni, până la data de 5 iulie 2026. Temperaturile vor atinge 37 de grade în […]
Adrian Veștea se întâlnește cu George Simion pentru a discuta despre noul Guvern: „Sunt un om al dialogului”
Adrian Veștea se întâlnește cu George Simion pentru a discuta despre noul Guvern: „Sunt un om al dialogului” Premierul desemnat, Adrian Veștea, a transmis luni, 22 iunie 2026, că urmează să aibă o întâlnire cu liderul AUR, George Simion. El a spus că este ,,un om al dialogului și al consensului” și că este vorba […]
Indexare pensii 2027 | Cabinetul Veștea dorește majorarea pensiilor și digitalizarea totală a serviciilor pentru pensionari
Cabinetul Veștea dorește majorarea pensiilor și digitalizarea totală a serviciilor pentru pensionari Indexarea pensiilor din 2027, digitalizarea completă a serviciilor pentru pensionari și extinderea rețelei de servicii sociale în mediul rural se numără printre principalele măsuri incluse de Cabinetul Veștea în programul de guvernare pentru domeniul muncii și protecției sociale. Citește și: Când se dau pensiile […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Înghețată pentru găini: Soluția inedită prin care fermierii își răcoresc păsările în zilele caniculare
Înghețată pentru găini: Soluția inedită prin care fermierii își răcoresc păsările în zilele caniculare Fermierii germani le oferă găinilor „înghețată”...
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni din România până în 5 iulie 2026: Temperaturile vor atinge maxime de 37 de grade. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele două săptămâni
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni din România până în 5 iulie 2026: Temperaturile vor atinge maxime...
Știrea Zilei
FOTO | Cerere de înlăturare a bustului lui Octavian Goga din Alba Iulia: Menținerea lui ar fi „ilegală”. Primăria așteaptă punctul de vedere al Academiei Române
Cerere de înlăturare a bustului lui Octavian Goga din Alba Iulia: Menținerea lui ar fi „ilegală”. Primăria așteaptă punctul de...
Directorul general al Fabricii de Arme Cugir și-a dat DEMISIA. Radu Coroamă pleacă din funcția de conducere a companiei
Directorul general al Fabricii de Arme Cugir și-a dat DEMISIA. Radu Coroamă pleacă din funcția de conducere a companiei Radu...
Curier Județean
Clădire istorică din centrul municipiului Alba Iulia, salvată printr-o investiție de aproape 3,7 milioane de lei: Centrul Militar Județean Alba va primi spații noi prin mansardare și modernizare
Clădire istorică din centrul municipiului Alba Iulia, salvată printr-o investiție de aproape 3,7 milioane de lei: Centrul Militar Județean Alba...
Șofer trimis în judecată după ce a fost prins la volan cu aproape 2 g/l alcool pur în sânge: Judecătoria Alba Iulia a dat undă verde începerii procesului penal
Șofer trimis în judecată după ce a fost prins la volan cu aproape 2 g/l alcool pur în sânge: Judecătoria...
Politică Administrație
Comunicat | Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții
Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții PSD susține învestirea...
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere Ilie Bolojan a fost ales duminică,...
Opinii Comentarii
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...
Solstițiul de vară 2026: Cea mai lungă zi a anului aduce începutul verii astronomice
Solstițiul de vară 2026: Cea mai lungă zi a anului aduce începutul verii astronomice 21 iunie 2026 va marca unul...