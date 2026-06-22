A picat Veștea! PSD umilit în Parlament după mutarea surpriză a AUR
A picat Veștea! PSD umilit în Parlament după mutarea surpriză a AUR
Guvernul Veștea nu a trecut „testul” Parlamentului luni, 22 iunie 2026. Au fost strânse doar 189 voturi favorabile, nefiind întrunit numărul minim necesar de 233 de voturi.
Ședința votului pentru învestirea guvernului a început în jurul orei 21:30. La acel moment exista cvorum, fiind prezenți în sală 358 de parlamentari.
,,Toți oamenii din această sală care nu sunt trădători”, părăsesc sala de plen. Acesta a fost mesajul transmis de George Simion după ce a anunțat că nu își obligă colegii de partid să voteze în vreun fel.
Trei formațiuni politice au anunțat înainte de vot că vor părăsi sala: PNL, USR și UDMR.
„În această seară vom merge la învestire”, a declarat premierul desemnat, luni, după ce surse politice declaraseră că PSD ia în calcul o amânare deoarece nu există voturile necesare pentru învestire.
FOTO: Captură de ecran Digi 24.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Înghețată pentru găini: Soluția inedită prin care fermierii își răcoresc păsările în zilele caniculare
Înghețată pentru găini: Soluția inedită prin care fermierii își răcoresc păsările în zilele caniculare Fermierii germani le oferă găinilor „înghețată” pentru a le ajuta să suporte canicula Valurile de căldură din Europa îi determină pe fermieri să găsească metode tot mai inventive pentru protejarea animalelor. În Germania, crescătorii de păsări au început să folosească o […]
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni din România până în 5 iulie 2026: Temperaturile vor atinge maxime de 37 de grade. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele două săptămâni
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni din România până în 5 iulie 2026: Temperaturile vor atinge maxime de 37 de grade. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele două săptămâni ANM a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni, până la data de 5 iulie 2026. Temperaturile vor atinge 37 de grade în […]
Adrian Veștea se întâlnește cu George Simion pentru a discuta despre noul Guvern: „Sunt un om al dialogului”
Adrian Veștea se întâlnește cu George Simion pentru a discuta despre noul Guvern: „Sunt un om al dialogului” Premierul desemnat, Adrian Veștea, a transmis luni, 22 iunie 2026, că urmează să aibă o întâlnire cu liderul AUR, George Simion. El a spus că este ,,un om al dialogului și al consensului” și că este vorba […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
A picat Veștea! PSD umilit în Parlament după mutarea surpriză a AUR
A picat Veștea! PSD umilit în Parlament după mutarea surpriză a AUR Guvernul Veștea nu a trecut „testul” Parlamentului luni,...
Înghețată pentru găini: Soluția inedită prin care fermierii își răcoresc păsările în zilele caniculare
Înghețată pentru găini: Soluția inedită prin care fermierii își răcoresc păsările în zilele caniculare Fermierii germani le oferă găinilor „înghețată”...
Știrea Zilei
FOTO | Cerere de înlăturare a bustului lui Octavian Goga din Alba Iulia: Menținerea lui ar fi „ilegală”. Primăria așteaptă punctul de vedere al Academiei Române
Cerere de înlăturare a bustului lui Octavian Goga din Alba Iulia: Menținerea lui ar fi „ilegală”. Primăria așteaptă punctul de...
Directorul general al Fabricii de Arme Cugir și-a dat DEMISIA. Radu Coroamă pleacă din funcția de conducere a companiei
Directorul general al Fabricii de Arme Cugir și-a dat DEMISIA. Radu Coroamă pleacă din funcția de conducere a companiei Radu...
Curier Județean
Clădire istorică din centrul municipiului Alba Iulia, salvată printr-o investiție de aproape 3,7 milioane de lei: Centrul Militar Județean Alba va primi spații noi prin mansardare și modernizare
Clădire istorică din centrul municipiului Alba Iulia, salvată printr-o investiție de aproape 3,7 milioane de lei: Centrul Militar Județean Alba...
Șofer trimis în judecată după ce a fost prins la volan cu aproape 2 g/l alcool pur în sânge: Judecătoria Alba Iulia a dat undă verde începerii procesului penal
Șofer trimis în judecată după ce a fost prins la volan cu aproape 2 g/l alcool pur în sânge: Judecătoria...
Politică Administrație
Comunicat | Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții
Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții PSD susține învestirea...
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere Ilie Bolojan a fost ales duminică,...
Opinii Comentarii
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...
Solstițiul de vară 2026: Cea mai lungă zi a anului aduce începutul verii astronomice
Solstițiul de vară 2026: Cea mai lungă zi a anului aduce începutul verii astronomice 21 iunie 2026 va marca unul...