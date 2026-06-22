A picat Veștea! PSD umilit în Parlament după mutarea surpriză a AUR

Guvernul Veștea nu a trecut „testul” Parlamentului luni, 22 iunie 2026. Au fost strânse doar 189 voturi favorabile, nefiind întrunit numărul minim necesar de 233 de voturi.

Ședința votului pentru învestirea guvernului a început în jurul orei 21:30. La acel moment exista cvorum, fiind prezenți în sală 358 de parlamentari.

,,Toți oamenii din această sală care nu sunt trădători”, părăsesc sala de plen. Acesta a fost mesajul transmis de George Simion după ce a anunțat că nu își obligă colegii de partid să voteze în vreun fel.

Trei formațiuni politice au anunțat înainte de vot că vor părăsi sala: PNL, USR și UDMR.

„În această seară vom merge la învestire”, a declarat premierul desemnat, luni, după ce surse politice declaraseră că PSD ia în calcul o amânare deoarece nu există voturile necesare pentru învestire.

FOTO: Captură de ecran Digi 24.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI