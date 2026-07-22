Gicu Grozav a ales Corona Brașov, pentru soția Sorina! Dezamăgire pentru CSM Unirea Alba Iulia, echipa din orașul natal

Albaiulianul Gheorghe Grozav (35 ani) a decis să evolueze în sezonul viitor la Corona Brașov, echipă nou-promovată în eșalonul terț, deși a avut ofertă clară de la CSM Unirea Alba Iulia, formația din orașul natal.

Dezamăgire pentru oficialii „alb-negrilor”, care sperau să dea marea lovitură prin aducerea acasă, după 16 ani, a atacantului format în Cetatea Marii Uniri, fost internațional al României și căpitanul Petrolului Ploiești, de care s-a despărțit recent, deși mai avea contract.

În decizia lui Gicu Grozav a cumpănit decisiv faptul că la Brașov are familia, iar soția sa Sorina evoluează la Corona Brașov. Grozav a fost deja prezentat noilor săi colegi, brașovenii având obiectiv imediat promovarea în Liga 2. Campania de achiziții estivală cuprinde nume precum Mateiu, Dumitriu, B. Rusu, Enceanu sau Lascu.

Grozav a debutat în Liga 1, în 2009, împotriva formației FC Brașov (0-1, pe „Cetate”), iar peste câteva luni, după 16 prezențe și două reușite, a plecat în Belgia, la Standard Liege, sub comanda lui Ladislau Boloni, pentru suma de 350.000 de euro, cea mai importantă din istoria Unirii.

Foto: Monitorul Expres