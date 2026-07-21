Foto | Mihaela Mih-Dehelean, mesaj emoționant după ce a donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia: „Sunt momente în care oamenii nu mai au nevoie de cuvinte, ci de fapte”
Mihaela Mih-Dehelean, mesaj emoționant după ce a donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia: „Sunt momente în care oamenii nu mai au nevoie de cuvinte, ci de fapte”
„Sunt momente în care oamenii nu mai au nevoie de cuvinte, ci de fapte”, a transmis Mihaela Mih-Dehelean după ce a donat sânge, marți, 21 iulie 2026, la Centrul de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia.
Mesajul sportivei este pe de-a întregul extrem de emoționant.
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„Hai, soare, ieși de după nori și atinge-mi sufletul cu lumina ta! Încălzește-mi pașii, ca să pot vedea mai limpede binele, să iubesc mai mult și să merg mai departe cu inima deschisă către Campionatul Mondial! Toate pregătirile mele au început cu solidaritate pentru cei aflați în nevoie.
Înainte de fiecare vis mare, aleg să rămân fidelă valorilor care mă definesc. Cum aș putea lupta pentru visul meu, dacă aș trece nepăsătoare pe lângă lupta altcuiva pentru viață? Atunci când drumul devine greu, nu puterea trupului mă ține în picioare, ci puterea inimii. Fără inimă nu pot să merg mai departe. Am spus mereu că îmi doresc tărie în inimă și claritate în minte.
Tăria inimii nu înseamnă doar să rezist antrenamentelor sau să lupt pentru un titlu mondial. Înseamnă să nu rămân indiferentă la durerea altora. Astăzi am ales să las inima să vorbească, pentru că sunt momente în care oamenii nu mai au nevoie de cuvinte. Nu au ce face cu ele. Faptele sunt cele care vorbesc despre cine suntem cu adevărat, iar cea mai frumoasă bătaie a inimii este aceea care dăruiește viață.
Astăzi am donat sânge și vă invit să fim campioni împreună, nu doar în sport, nu doar în profesiile noastre, ci în umanitate! Cu credință putem muta munții din loc, în tot ceea ce facem!”, a afirmat Mihaela Mih-Dehelean într-o postare publicată în mediul online.
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