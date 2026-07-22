Albaiulianca Miriam Bulgaru, victorie superbă, în nocturnă, la Palermo: Urmează un duel infernal
Albaiulianca Miriam Bulgaru, victorie superbă, în nocturnă, la Palermo: Urmează un duel infernal
Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la Palermo, s-a impus în primul meci diputat în cadrul turneului de tenis de câmp challenger de la Palermo (Italia).
Meciul s-a disputat târziu în noapte, partida începând marți, 21 iulie 2026, la ora 23.00 (ora României).
Miriam Bulgaru (27 de ani, 246 WTA) s-a dovedit mai bună în disputa cu suedeza Caijsa Wilda Hennemann (25 de ani, 257 WTA), remontând după ce a pierdut primul set.
Albaiulianca a câștigat clar în seturile 2 și 3.
Pe seturi scorul a fost 2-1 (3-6, 6-1, 6-2). Meciul a durat 2 ore și 12 minute.
În optimi, Miriam Bulgaru va avea parte de un duel infernat cu favorita 1 la câștigarea turneului, Francesca Jones (Marea Britanie, 25 de ani, 113 WTA).
Partida se va disputa joi, 23 iulie 2026, nu înainte de ora 12.00.
foto: arhivă
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