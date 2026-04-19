Gică Hagi, noul selecționer al României: Când va fi prezentat oficial
Federația Română de Fotbal a anunțat că luni, 20 aprilie 2026, de la ora 13.30, va avea loc o conferință de presă la care vor lua parte Răzvan Burleanu, Mihai Stoichiță și Gică Hagi.
Cu toate că FRFnu a precizat explicit acest detaliu, conferința de presă are rolul de a-l anunța pe noul selecționer, Gheorghe Hagi (61 de ani).
Federația Română de Fotbal a anunțat că tricolorii vor juca două meciuri amicale în luna iunie, iar primul este cu Georgia, pe 2 iunie 2026. Confruntarea de la Tbilisi este așteptată să fie debutul lui Gheorghe Hagi pe banca selecționatei României.
La patru zile distanță, România o va primi pe Țara Galilor pe Stadionul Ghencea, pentru al doilea amical al lunii.
Reprezentativa României va începe campania din Liga Națiunilor pe 25 septembrie 2026 în Suedia. Tricolorii sunt în grupa 4 din Liga B alături de Suedia, Bosnia și Polonia.
Foto: Facebook Gheorghe Hagi
