Actualitate

Gică Hagi, noul selecționer al României: Când va fi prezentat oficial

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Federația Română de Fotbal a anunțat că luni, 20 aprilie 2026, de la ora 13.30, va avea loc o conferință de presă la care vor lua parte Răzvan Burleanu, Mihai Stoichiță și Gică Hagi.

Cu toate că FRFnu a precizat explicit acest detaliu, conferința de presă are rolul de a-l anunța pe noul selecționer, Gheorghe Hagi (61 de ani).

Federația Română de Fotbal a anunțat că tricolorii vor juca două meciuri amicale în luna iunie, iar primul este cu Georgia, pe 2 iunie 2026. Confruntarea de la Tbilisi este așteptată să fie debutul lui Gheorghe Hagi pe banca selecționatei României.

La patru zile distanță, România o va primi pe Țara Galilor pe Stadionul Ghencea, pentru al doilea amical al lunii.

Reprezentativa României va începe campania din Liga Națiunilor pe 25 septembrie 2026 în Suedia. Tricolorii sunt în grupa 4 din Liga B alături de Suedia, Bosnia și Polonia.

Foto: Facebook Gheorghe Hagi

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Stadionul Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu: „Un omagiu pentru o legendă a fotbalului”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

19 aprilie 2026

De

Stadionul Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu: „Un omagiu pentru o legendă a fotbalului” Noul stadion Dinamo se va numi ”Mircea Lucescu”. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a semnat Ordinul prin care noul stadion al celor de la Dinamo, aflat în plin proces de construcție, va purta numele marelui jucător și antrenor Mircea Lucescu, […]

Citește mai mult

Actualitate

O nouă ZI LIBERĂ pentru români în 2027: 10 mai, Ziua Independenței Naționale, propusă ca sărbătoare legală

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

19 aprilie 2026

De

O nouă ZI LIBERĂ pentru români în 2027: 10 mai, Ziua Independenței Naționale, propusă ca sărbătoare legală Angajații din România ar putea avea, începând de anul viitor, de o nouă zi liberă plătită. Un proiect legislativ depus recent în Parlament propune ca data de 10 mai, cunoscută drept Ziua Independenței Naționale, să fie inclusă oficial […]

Citește mai mult

Actualitate

Carte funciară și întabulare 2026 | Cum se face notarea posesiei în cazul celor care nu dețin acte de proprietate pentru terenuri și construcții, dar le folosesc de mult timp

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

19 aprilie 2026

De

Carte funciară și întabulare 2026 | Cum se face notarea posesiei în cazul celor care nu dețin acte de proprietate pentru terenuri și construcții, dar le folosesc de mult timp În multe zone rurale din România există imobile (terenuri și construcții) pentru care oamenii nu dețin acte de proprietate, dar le folosesc, uneori de generații, […]

Citește mai mult