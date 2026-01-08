Ghiseul.ro a picat iar: Nu pot fi plătite impozite, taxe sau amenzi. ANAF și primăriile nu pot încărca date
Ghiseul.ro a picat iar: Nu pot fi plătite impozite, taxe sau amenzi. ANAF și primăriile nu pot încărca date
Mai mulți români care au încercat să acceseze platforma Ghiseul.ro — portalul oficial pentru plata taxelor și impozitelor locale — au constatat joi, 8 ianuarie 2026, că site-ul nu se încarcă sau afişează un mesaj de eroare.
„This page isn’t working . www.ghiseul.ro is currently unable to handle this request. HTTP ERROR 500” – Această pagină nu funcționează. www.ghiseul.ro nu poate gestiona în acest moment această solicitare. Eroare HTTP 500.”
Platforma Ghiseul.ro este blocată
Unii utilizatori au confirmat că site-ul rămâne inaccesibil pentru anumite conturi, în timp ce alţii continuă să întâmpine dificultăţi în încărcarea paginii sau în plăţile online.
Până la această oră nu există un comunicat oficial care să explice cauza exactă a problemelor de accesare, potrivit antena3.ro.
Problemele vin după ce platforma a avut întreruperi şi la începutul acestei săptămâni, fiind raportată o funcţionare defectuoasă luni şi marţi, când serviciile au fost fie indisponibile, fie au afişat mesaje de mentenanţă pentru perioada de actualizare a datelor.
Problemele sunt mult mai ample decât cele resimțite de utilizatorii finali:
-mai multe instituții publice nu pot introduce date noi în Ghiseul.ro;
-ANAF nu poate încărca date nici în SPV;
-unele primării se află în aceeași situație;
Practic, comunicarea automatizată dintre instituții și Ghiseul.ro este blocată complet.
În acest moment are loc o ședință tehnică de urgență la Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), unde specialiștii încearcă să identifice soluții pentru deblocarea sistemului.
Sursele citate precizează că nu pot fi introduse date noi precum: amenzi, datorii către ANAF, TVA, alte obligații fiscale sau locale.
Potrivit acelorași surse, ar fi un atac cu boți asupra platformei Ghiseul.ro. Ca măsură de protecție, a fost implementat un nou filtru de securitate pentru verificarea traficului, însă acesta ar fi dus la blocarea comunicării automate dintre sisteme.
Val de nemulțumiri legate de impozitele pe 2026
În paralel, în ultimele zile, numeroși români s-au plâns că sumele afișate pentru impozitele pe 2026 s-au modificat de două sau chiar trei ori în conturile lor, uneori de la o oră la alta.
Situația a generat un scandal public, în special în Sectorul 2 al Capitalei, unde primarul a cerut declanșarea unei anchete disciplinare, după ce cetățenii au primit sume greșite pentru plata impozitelor.
Ce este Ghiseul.ro
Ghiseul.ro este platforma oficială online, administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României, prin care românii pot plăti taxe și impozite fără a se deplasa la ghișeu. Prin intermediul site-ului pot fi achitate:
-impozite pe locuințe, terenuri și mașini;
-amenzi;
-taxe locale și alte obligații către instituțiile publice.
Platforma este utilizată intens la început de an, când autoritățile locale încarcă noile obligații fiscale pentru anul în curs.
