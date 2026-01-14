Ghanezul Gogo Nai, o altă plecare de la CIL Blaj | Echipa din „Mica Romă” caută atacant
Ghanezul Gogo Nai, o altă plecare de la CIL Blaj | Divizionara terță din „Mica Romă” caută atacant
Ghanezul Gogo Nai s-a despărțit de divizionara terță CIL Blaj, fiind a treia plecare din această iarnă de la gruparea din „Mica Romă”. Fotbalistul african a venit în vară la formația blăjeană, de la CSM Sighet, unde a jucat prima dată în România.
Citește și: Bilanțul conjudețenelor din Seria 7 a Ligii 3 la final de 2025 | Principalii marcatori pentru Metalurgistul Cugir, CIL Blaj, CSU Alba Iulia și Hidro Mecanica Șugag
În vârstă de 22 de ani, Omari Gogo Nai a marcat în 3 rânduri pentru „galben-albaștri” în cele 17 etape scurse din stagiunea curentă, un randament deloc satisfăcător pentru un vârf de atac. Jucătorul ghanez și-a trecut în cont 3 reușite (în meciurile de acasă), tot atâtea câte au realizat compatriotul său Mensah și Taifas. Oficial, cele două părți au reziliat contractul de comun acord, conform informațiilor postate de CIL Blaj.
Este al treilea jucător care se desparte de CIL Blaj în această perioadă de pauză competițională, după Borza și Pașca-Igna, iar pe lista plecărilor mai sunt câteva nume. Pe de altă parte, echipa pregătită de Daniel Tătar caută un atacant, pentru acoperirea compartimentului ofensiv. CIL Blaj are reunirea luni, 19 ianuarie, iar pregătirea se va desfășura pe plan local.
