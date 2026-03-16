Gestionarea portofoliului profesional al cadrelor didactice: Metodologia-cadru, în consultare publică
Ministerul Educației a lansat în consultare publică, luni, 16 martie 2026 Metodologia-cadru privind elaborarea și gestionarea portofoliului profesional al cadrului didactic.
Scopul documentului este de a reglementa cadrul unitar privind structura, elaborarea, actualizarea și gestionarea portofoliului profesional al cadrelor didactice.
Portofoliul profesional conține informații precum:
*Date personale și de identificare profesională;
*Activitate specifică normei didactice de predare- învățare -evaluare;
*Activități complementare procesului de învățământ;
*Activități de management al clasei;
*Evoluția în cariera didactică și dezvoltarea profesională.
Portofoliul profesional va avea structura stabilită în metodologia supusă consultării începând cu anul școlar 2027-2028 și va fi utilizat în situații precum:
*examenul național de definitivare în sistemul de învățământ preuniversitar
*examenul de acordare a gradului didactic II, respectiv examenul de acordare a gradului didactic I,
*evaluarea performanțelor profesionale, finalizată prin acordarea calificativului anual/parțial, pentru toate cadrele didactice dintr-o unitate de învățământ preuniversitar;
*inspecțiile școlare
*acordarea unor gradații, distincții și/sau premii prevăzute de legislația în vigoare;
Portofoliul profesional se poate realiza și păstra în format digital.
Proiectul supus consultării, precum și informații privind modalitatea de a transmite feedback sunt disponibile AICI.
Forma finală a documentului va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice pentru acest proiect și după ședința Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.
