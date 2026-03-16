Gestionarea portofoliului profesional al cadrelor didactice: Metodologia-cadru, în consultare publică

Ministerul Educației a lansat în consultare publică, luni, 16 martie 2026 Metodologia-cadru privind elaborarea și gestionarea portofoliului profesional al cadrului didactic.

Scopul documentului este de a reglementa cadrul unitar privind structura, elaborarea, actualizarea și gestionarea portofoliului profesional al cadrelor didactice.

Portofoliul profesional conține informații precum:

*Date personale și de identificare profesională;

*Activitate specifică normei didactice de predare- învățare -evaluare;

*Activități complementare procesului de învățământ;

*Activități de management al clasei;

*Evoluția în cariera didactică și dezvoltarea profesională.

Portofoliul profesional va avea structura stabilită în metodologia supusă consultării începând cu anul școlar 2027-2028 și va fi utilizat în situații precum:

*examenul național de definitivare în sistemul de învățământ preuniversitar

*examenul de acordare a gradului didactic II, respectiv examenul de acordare a gradului didactic I,

*evaluarea performanțelor profesionale, finalizată prin acordarea calificativului anual/parțial, pentru toate cadrele didactice dintr-o unitate de învățământ preuniversitar;

*inspecțiile școlare

*acordarea unor gradații, distincții și/sau premii prevăzute de legislația în vigoare;

Portofoliul profesional se poate realiza și păstra în format digital.

Proiectul supus consultării, precum și informații privind modalitatea de a transmite feedback sunt disponibile AICI.

Forma finală a documentului va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice pentru acest proiect și după ședința Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.

foto – sediul Ministerului Educației (arhivă; rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI