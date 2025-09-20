Georgiana Jid, fosta atletă a CS Unirea Alba Iulia, performanță împreună cu echipa Universității Babeş-Bolyai, la Lady Woods Golf

Echipa FEFS a Universității Babeș-Bolyai din Cluj a obținut locul al doilea la competiția internațională Lady Woods Golf, desfășurată între 11 și 16 septembrie 2025, la Montesilvano / Pescara, Italia. Evenimentul a reunit 225 de participante din 15 țări europene, consolidându-și statutul de competiție de anvergură continentală.

Printre sportivele care au reprezentat România s-a numărat și Georgiana Cornelia Jid, fostă atletă a CS Unirea Alba Iulia, care a demonstrat încă o dată versatilitatea și determinarea sa în sport.

Alături de ea, echipa UBB a fost completată de Teodora Țubera-Mazilescu, Andreea Andrada Bocănici, Stephanie Renata Chelemen, Alice Abraham, Cristina-Alexandra Bișag, Ana Covalciuc, Bianca-Teodora Stoica, Virginia Mîrza, Andreea Cristina Biriș, Mara Adina Gabriela, Irina-Alexia Trifu, Larisa Palage, Maria-Nadira Tulbure și Lara Federico.

„Echipa României a fost la un pas de câștigarea locului 1, diferența față de echipa câștigătoare fiind una foarte mică, ceea ce demonstrează nivelul ridicat de pregătire și implicare a studenților și cadrelor didactice de la Universitatea Babeș-Bolyai. E o performanță absolut remarcabilă și le felicităm pe campioanele noastre”, afirmă coordonatorul echipei, lect. univ. dr. Alexandru Gherman, prodecan al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a UBB.

Proiectul Lady Woods Golf, coordonat de Beach Golf Sport Association și finanțat de Uniunea Europeană, urmărește promovarea implicării femeilor în sport și în roluri de leadership, dezvoltarea practicii sportului inovator WeGolf, utilizarea spațiilor verzi urbane pentru mișcare și recreere și construirea unei rețele internaționale de sportive și viitoare lideri.

