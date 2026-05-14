13 mai 2026 | Amenzi de aproape 17.000 lei date de polițiștii din Aiud: Un permis reținut în cadrul unei acțiuni pe DN 1 – Aiud – Unirea
Polițiștii din Aiud au dat amenzi de aproape 17.000 lei și au reținut un permis de conducere în cadrul unei acțiuni pe DN 1 – Aiud – Unirea.
Potrivit IPJ Alba, la data de 13 mai 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Aiud au desfășurat o acțiune pe DN 1 – Aiud – Unirea. Scopul acțiunii l-a constituit creșterea siguranței rutiere și verificarea respectării regimului legal de viteză.
În cadrul acțiunii desfășurate, au fost constatate 68 de abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 16.870 de lei.
Totodată, a fost reținut un permis de conducere și au fost retrase șase certificate de înmatriculare.
Facem precizarea că astfel de acțiuni vor continua în vederea creșterii siguranței rutiere.
