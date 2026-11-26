Foto | Andrei Alexandru Muntean, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, beneficiar al Bursei „Dragoș Zaharia”, ajunsă la a treia ediție
Andrei Alexandru Muntean, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, beneficiar al Bursei „Dragoș Zaharia”, ajunsă la a treia ediție
Andrei Alexandru Muntean, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, este beneficiarul Bursei „Dragoș Zaharia”, ajunsă la a treia ediție.
„În amintirea lui Dragoș Zaharia, emoția se transformă în fapte bune.
Ședința de aseară a clubului nostru a fost despre emoție, recunoștință, prietenie și puterea de a face bine, păstrând vie amintirea dragului nostru coleg, Dragoș Zaharia.
Bursa „Dragoș Zaharia”, ajunsă la cea de-a III-a ediție, în valoare de 5.000 de lei, a fost acordată lui Muntean Andrei Alexandru, elev în clasa a X-a B, specializarea Arhitectură, în cadrul Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, un tânăr care se remarcă prin talent artistic, seriozitate, perseverență și pasiune.
Le mulțumim colegilor care au împărtășit amintiri despre Dragoș, precum și soției acestuia, Diana Zaharia, care ne-a fost alături într-o seară încărcată de emoție și semnificație.
Îi dorim mult succes lui Alexandru, încredere în propriul talent și curajul de a-și urma visurile!
Prin această bursă, ne dorim ca amintirea lui Dragoș să rămână vie, iar binele făcut în numele său să inspire și să ofere noi oportunități generațiilor tinere.
Oamenii dragi rămân cu noi prin amintiri, prin valorile pe care ni le-au lăsat și prin binele pe care continuăm să-l facem în numele lor”, au transmis, joi, 26 noiembrie 2026, reprezentanții Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis.
Dragoș Zaharia a fost un activist civic din Alba Iulia, cunoscut pentru implicarea sa în susținerea persoanelor diagnosticate cu scleroză multiplă. În anul 2007, a fondat Asociația SM SPEROMAX ALBA, contribuind la dezvoltarea serviciilor de sprijin, consiliere și recuperare pentru pacienți și familiile acestora. Prin activitatea sa de advocacy, implicarea socială și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, a devenit o voce importantă în comunitatea pacienților din România; a încetat din viață în octombrie 2023.
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