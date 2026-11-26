Deschiderea Târgului de Crăciun „Vatra Crăciunului Ighiu”, reprogramată pentru 5 decembrie

Organizatorii Târgului de Crăciun „Vatra Crăciunului Ighiu” informează publicul, comercianții și partenerii că deschiderea oficială a târgului se amână pentru data de 5 decembrie 2026, ora 17:00.

Această decizie a fost luată din mai multe motive obiective, care țin de buna organizare și de asigurarea celor mai bune condiții pentru desfășurarea evenimentului:

– Condițiile meteorologice nefavorabile îngreunează lucrările de amenajare și montaj;

– O parte dintre comercianți participă la evenimentele organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie, la Alba Iulia;

– Montarea atracțiilor, a tunelului de lumini și amenajarea căsuțelor comerciale necesită timp suplimentar, iar lucrările nu pot fi realizate în condiții corespunzătoare din cauza vremii.

Precizăm că montarea atracțiilor va începe chiar de mâine, urmând ca în perioada următoare să fie continuate lucrările de amenajare și pregătire a întregului perimetru.

Totodată, adresăm rugămintea tuturor comercianților din zona Food Truck să își aducă și să își amplaseze unitățile în incinta târgului cu cel puțin două zile înainte de deschiderea oficială, pentru a permite organizarea și pregătirea corespunzătoare a spațiilor.

Ne dorim ca „Vatra Crăciunului Ighiu” să ofere vizitatorilor o experiență deosebită, într-un cadru festiv, bine organizat și la standardele pe care ni le-am propus.

Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create și vă mulțumim pentru înțelegere, răbdare și susținere!

Vă așteptăm începând cu 5 decembrie, ora 17:00, să deschidem împreună porțile magiei Crăciunului la Ighiu!

Organizatorii transmit și că vor exista diferite atracții surpriză de Moș Nicolae.

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