Bărbat din Sebeș, lăsat fără 1.400 de euro în cont după ce a accesat un link primit într-un mesaj fals transmis în numele Netflix: Avertismentul transmis de Poliția Alba

Un bărbat de 50 de ani din Sebeș a fost înșelat printr-un mesaj fals transmis în numele platformei Netflix, după ce a fost informat că abonamentul său ar putea fi suspendat pentru neplată.

Acesta a accesat linkul din mesaj și a autorizat o plată, însă ulterior a constatat că i-au fost efectuate patru tranzacții bancare neautorizate, în valoare totală de 1.400 de euro.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din municipiul Sebeș, cu privire la faptul că ar fi fost victima unei înșelăciuni.

Din cercetări a reieșit că bărbatul ar fi primit un mesaj, aparent transmis de reprezentanții platformei Netflix, prin care era informat cu privire la posibilitatea suspendării contului său, ca urmare a neachitării abonamentului.

Indus în eroare, acesta ar fi accesat linkul din conținutul mesajului și ar fi autorizat pretinsa plată aferentă abonamentului.

La scurt timp, bărbatul a constatat că datele cardului său bancar au fost utilizate fără drept, fiind efectuate patru tranzacții neautorizate, în valoare totală de 1.400 de euro.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și înșelăciune, în vederea identificării autorilor și recuperării prejudiciului.

Avertismentul transmis de IPJ Alba:

– Nu accesați linkurile din mesajele prin care sunteți informați că abonamentul Netflix nu a fost achitat sau că urmează să vă fie suspendat contul.

– Verificați situația abonamentului direct în aplicație sau pe site-ul oficial al platformei.

– Nu introduceți datele cardului bancar pe pagini accesate prin intermediul unor astfel de mesaje.

– Nu autorizați tranzacții bancare fără a verifica suma și beneficiarul plății.

– În cazul în care constatați efectuarea unor tranzacții neautorizate, contactați imediat banca și sesizați poliția.

Secțiune Știri sub articolul principal