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CFR Călători a primit primele cinci locomotive electrice Traxx Passenger: Vor circula și pe rute din Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 53 de secunde

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CFR Călători a primit primele cinci locomotive electrice Traxx Passenger: Vor circula și pe rute din Alba

CFR Călători a intrat în posesia primelor cinci locomotive electrice Traxx Passenger, fabricate de Alstom, care vor fi utilizate pe rutele interregionale după încheierea procesului de autorizare. Noile garnituri vor înlocui treptat locomotivele vechi, contribuind la modernizarea transportului feroviar de călători.

Primele cinci locomotive electrice noi Traxx Passenger produse de Alstom au ajuns în administrarea CFR Călători, după recepția realizată joi, 30 iulie, de reprezentanții Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) și ai companiei producătoare.

Unitățile LE 02, 03, 04, 06 și 07 au fost preluate de operatorul național de transport feroviar și vor fi folosite în cadrul contractelor de servicii publice, potrivit anunţului postat pe Facebook de ARF.

Noile locomotive vor intra în circulație după ce vor înscrise în Registrul European al Vehiculelor și incluse în Certificatul de Siguranță al CFR Călători, proceduri necesare pentru introducerea lor în exploatare.

Achiziția face parte dintr-un contract prin care asocierea Alstom Transport SA – Alstom Transportation Germany GmbH livrează României 16 locomotive electrice multisistem.

Rutele pe care vor circula

Noile locomotive sunt concepute pentru a circula cu viteze de până la 160 km/h și pot tracta garnituri de până la 16 vagoane, ceea ce le permite să fie folosite pe rute lungi și aglomerate.

După intrarea în serviciu, locomotivele vor circula pe următoarele cinci trasee interregionale:

  • Dej – Braşov – Bucureşti – Constanţa;
  • Timişoara – Arad – Braşov – Bucureşti – Constanţa;
  • Timişoara – Cluj-Napoca – Iaşi;
  • Iaşi – Bucureşti – Constanţa;
  • Suceava – Bucureşti – Constanţa.

Proiectul urmărește înlocuirea unor locomotive electrice vechi cu un material rulant mai eficient și mai prietenos cu mediul. Noile unități sunt echipate cu sisteme moderne de control și diagnosticare, GPS, tehnologii de comunicații și sistemul european de semnalizare ERTMS, care permite o integrare mai bună în rețeaua feroviară europeană.

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