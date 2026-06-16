VIDEO | Grevă spontană la STP Alba Iulia: O parte dintre autobuze nu au ieșit pe traseu în această dimineață. „Mă duc să iau taxi, deși am abonament plătit, ca să ajung la lucru”

Grevă spontană la STP Alba Iulia: O parte dintre autobuze nu au ieșit pe traseu în această dimineață. ,,Ce să fac? mă duc să iau taxi cu abonament plătit să ajung la lucru”

O parte dintre șoferii companiei STP Alba Iulia au declanșat o grevă spontană marți dimineața, 16 iunie 2026. Mai mulți conducători auto din cadrul companiei nu au plecat cu autobuzele pe traseu și nu au efectuat cursele programate.

Angajații reclamă două luni fără salarii și 19 luni restanțe la tichetele de masă. Astfel, zeci de salariați amenință cu demisii colective. Potrivit unor informații, aproximativ 20 de șoferi de la STP Alba Iulia au părăsit compania în urma scandalului cu Primăria Alba Iulia.

O altă problemă cu care se confruntă compania de transport public din Alba Iulia este perioada concediilor care amplifică lipsa personalului, mai ales în condiția în care șoferii refuză să facă ore suplimentare.

Eu ce să fac, mă duc să iau taxi cu abonament plătit?

,,Scandalul între STP și Primărie este undeva la mijloc. Dar la un moment cand eu am dat 1 milion și 50 de lei pe abonament și îmi spui la jumătatea lunii ca nu mai circuli, banii mei unde sunt? O persoană din cadrul STP pe care o cunosc mi-a spus că șoferii au decis să nu mai plece pe traseu. Eu ce să fac, mă duc să iau taxi cu abonament plătit? Penibil sincer.”, a explicat un bărbat care se afla în autogara din Alba Iulia în această dimineață, pentru ziarulunirea.ro.

Avertismentul transmis de STP Alba Iulia

Datoria totală a Municipiului Alba Iulia față de STP se ridică la 14.031.245,59 lei – din care 8.983.436,03 lei prestații aferente anului 2025 (neachitate și aflate în două procese pe rolul Tribunalului Alba) și 5.047.809,56 lei prestații aferente anului 2026.

În loc să plătească, Primăria returnează facturile. Doar în ultimele șase săptămâni au fost restituite cinci facturi însumând 5.047.809,56 lei — ultima, cea pe aprilie 2026 (817.709,46 lei), printr-o notificare a Primarului din 10.06.2026, pe un motiv lipsit de fundament, contrazis de o simplă verificare la AIDA-TL. Legal, refuzul unei facturi nu se face „prin retur”: dacă există neclarități, se plătește suma necontestată și se discută separat diferența (art. 10.6 din CSP).

Acest refuz a fost deja calificat oficial drept nelegal. Prin adresa nr. 507/06.11.2025, însăși AIDA-TL — asociație din care Municipiul face parte ca membru fondator — a respins integral pretextele Primăriei, calificându-le drept „o încălcare gravă a Contractului, a Legii nr. 273/2006 și a legislației europene”. Și nu e prima dată: în 2021, Tribunalul Alba a stabilit deja că refuzul Primăriei față de același contract a fost „un refuz, nu o imposibilitate” (dosarele nr. 454/107/2021 și nr. 1385/107/2021).

Consecințe asupra serviciului și a angajaților

Blocajul financiar a pus STP în imposibilitatea de a plăti la termen salariile. Angajații societății nu au primit drepturile salariale pe ultimele două luni, iar o parte dintre conducătorii auto și-au anunțat intenția de a-și înceta raporturile de muncă. Rezerva de combustibil a societății este limitată câteva zile. În lipsa unei plăți urgente, serviciul public de transport riscă să fie întrerupt, cu impact direct asupra locuitorilor și navetiștilor din cele 13 localități deservite.

Un avertisment care îi privește direct pe angajați

Primăria nu poate susține, în același timp, două lucruri opuse: către angajații STP sau către cetățeni, că „a plătit”; iar către instanță, în procesele de la Tribunalul Alba, că „nu datorează”. Una dintre cele două afirmații este, în mod necesar, contrară adevărului documentat. Oricine le spune oamenilor STP că nu și-au primit banii „din vina firmei” ar trebui să arate, public, ordinele de plată și extrasele de cont. Nu există, pentru că banii nu au fost virați, se arată într-un comunicat de presă emis de STP Alba Iulia, astăzi, 16 iunie 2026.

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