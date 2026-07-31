Curier Județean

Foto | Municipiul Blaj atrage peste 5 milioane de euro pentru reabilitarea blocurilor: Lista imobilelor la care se va interveni

Ioana Oprean

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Municipiul Blaj atrage peste 5 milioane de euro pentru reabilitarea blocurilor: Lista imobilelor la care se va interveni

Au fost obținute fondurile necesare pentru reabilitarea energetică a altor blocuri din municipiul Blaj.

Este vorba de finanțări europene.

„Astăzi (n.a. vineri, 31 iulie 2026) am adus încă 2,6 milioane de euro în pușculița de investiții a Blajului!

Încă 3 blocuri – blocul 4 de pe strada George Barițiu și blocurile G4 și G5 de pe strada Câmpul Libertății – vor fi reabilitate energetic, după ce am semnat, cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru), contractul de finanțare.

Au mai rămas în analiză și verificare încă două cereri de finanțare, cu un total de 7 blocuri.

Sunt convins că vom semna contractele cât mai curând și că vom continua proiectele de reabilitare a blocurilor din Blaj”, a transmis primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar într-un mesaj publicat în mediul online.

Municipiul Blaj a obținut o finanțare de peste 5 milioane de euro pentru reabilitarea energetică a încă șase ansambluri de locuințe colective. Este vorba despre 2 noi contracte de finanțare pe care UAT Blaj le-a semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritate de Management a Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027. Contractele sunt finanțate în cadrul Priorității 3: „O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul”, Acțiunea 3.1 – Eficiență energetică în clădiri rezidențiale.

• Contractul „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj – 3 componente – Cerere 5” are valoarea totală de 12.467.188,81 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Bugetul de Stat este de 10.369.115,61 lei. Diferența până la valoarea totală a proiectului este reprezentată de contribuția beneficiarului. Contractul vizează reabilitarea energetică a trei blocuri, situate pe Bulevardul Eroilor la numerele 16, 17 și 30, cu un total de 112 unități locative.

• Contractul „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj – 3 componente – Cerere 6” are valoarea totală de 12.895.577,35 lei din care valoarea finanțării nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Bugetul de Stat este de 12.128.284,07 lei. Diferența până la valoarea totală a proiectului este reprezentată de contribuția beneficiarului. Contractul vizează reabilitarea energetică a trei blocuri, situate pe Strada George Barițiu nr. 14, și strada Câmpul Libertății, numerele G4 și G5, cu un total de 144 de unități locative.

Ambele proiecte se estimează că vor fi finalizate în luna iunie 2028.

„Astăzi (n.a. vineri, 31 iulie 2026) am adus încă 2,6 milioane de euro în pușculița de investiții a Blajului!

Încă 3 blocuri – blocul 4 de pe strada George Barițiu și blocurile G4 și G5 de pe strada Câmpul Libertății – vor fi reabilitate energetic, după ce am semnat, cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru), contractul de finanțare.

Au mai rămas în analiză și verificare încă două cereri de finanțare, cu un total de 7 blocuri.

Sunt convins că vom semna contractele cât mai curând și că vom continua proiectele de reabilitare a blocurilor din Blaj”, a transmis primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar într-un mesaj publicat în mediul online.

sursa info: Gheorghe Valentin Rotar, ADR Centru

sursa foto: Gheorghe Valentin Rotar / Facebook

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