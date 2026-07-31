Foto | Municipiul Blaj atrage peste 5 milioane de euro pentru reabilitarea blocurilor: Lista imobilelor la care se va interveni
Municipiul Blaj atrage peste 5 milioane de euro pentru reabilitarea blocurilor: Lista imobilelor la care se va interveni
Au fost obținute fondurile necesare pentru reabilitarea energetică a altor blocuri din municipiul Blaj.
Este vorba de finanțări europene.
„Astăzi (n.a. vineri, 31 iulie 2026) am adus încă 2,6 milioane de euro în pușculița de investiții a Blajului!
Încă 3 blocuri – blocul 4 de pe strada George Barițiu și blocurile G4 și G5 de pe strada Câmpul Libertății – vor fi reabilitate energetic, după ce am semnat, cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru), contractul de finanțare.
Au mai rămas în analiză și verificare încă două cereri de finanțare, cu un total de 7 blocuri.
Sunt convins că vom semna contractele cât mai curând și că vom continua proiectele de reabilitare a blocurilor din Blaj”, a transmis primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar într-un mesaj publicat în mediul online.
Municipiul Blaj a obținut o finanțare de peste 5 milioane de euro pentru reabilitarea energetică a încă șase ansambluri de locuințe colective. Este vorba despre 2 noi contracte de finanțare pe care UAT Blaj le-a semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritate de Management a Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027. Contractele sunt finanțate în cadrul Priorității 3: „O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul”, Acțiunea 3.1 – Eficiență energetică în clădiri rezidențiale.
• Contractul „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj – 3 componente – Cerere 5” are valoarea totală de 12.467.188,81 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Bugetul de Stat este de 10.369.115,61 lei. Diferența până la valoarea totală a proiectului este reprezentată de contribuția beneficiarului. Contractul vizează reabilitarea energetică a trei blocuri, situate pe Bulevardul Eroilor la numerele 16, 17 și 30, cu un total de 112 unități locative.
• Contractul „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj – 3 componente – Cerere 6” are valoarea totală de 12.895.577,35 lei din care valoarea finanțării nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Bugetul de Stat este de 12.128.284,07 lei. Diferența până la valoarea totală a proiectului este reprezentată de contribuția beneficiarului. Contractul vizează reabilitarea energetică a trei blocuri, situate pe Strada George Barițiu nr. 14, și strada Câmpul Libertății, numerele G4 și G5, cu un total de 144 de unități locative.
Ambele proiecte se estimează că vor fi finalizate în luna iunie 2028.
„Astăzi (n.a. vineri, 31 iulie 2026) am adus încă 2,6 milioane de euro în pușculița de investiții a Blajului!
Încă 3 blocuri – blocul 4 de pe strada George Barițiu și blocurile G4 și G5 de pe strada Câmpul Libertății – vor fi reabilitate energetic, după ce am semnat, cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru), contractul de finanțare.
Au mai rămas în analiză și verificare încă două cereri de finanțare, cu un total de 7 blocuri.
Sunt convins că vom semna contractele cât mai curând și că vom continua proiectele de reabilitare a blocurilor din Blaj”, a transmis primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar într-un mesaj publicat în mediul online.
sursa info: Gheorghe Valentin Rotar, ADR Centru
sursa foto: Gheorghe Valentin Rotar / Facebook
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
31 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
31 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează vineri, 31 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]
31 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în zona din Alba a Munților Apuseni: Localitățile vizate
31 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în zona din Alba a Munților Apuseni: Localitățile vizate Cod Galben de vijelii, vineri, 31 iulie 2026, în zona din Alba a Munților Apuseni. Anunțul a fost făcut puțin după ora 16.00 de Administrația Națională de Meteorologie. Avertizarea nowcasting (imediată) este valabilă în intervalul orar 16.07-17.00. Localitățile […]
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 3.08 – 09.08.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 3.08 – 09.08.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 03.08-09.08.2026 1 UNIREA – Strada TRAIAN, Strada SIMION BARNUTIU, Strada MURESULUI, Strada MICA, Strada DECEBAL, Strada AVRAM IANCU – 05/08/2026 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fitch publică astăzi raportul pentru România! Economist: ,,Dacă intră în „junk”, în maximum o lună, țara e în incapacitate de plată. Nu se vor mai putea plăti salariile și pensiile”
Fitch publică astăzi raportul pentru România! Economist: ,,Dacă intră în „junk”, în maximum o lună, țara e în incapacitate de...
31 iulie – 4 august 2026 | Coduri Portocaliu și Galben de caniculă în România: Care sunt avertizările pentru județul Alba
Coduri Portocaliu și Galben de caniculă în România: Care sunt avertizările pentru județul Alba În următoarele zile în România vor...
Știrea Zilei
Fost viceprimar al municipiului Alba Iulia, condamnat pentru înșelăciune cu scrisori de garanție false pentru fonduri europene
Fost viceprimar al municipiului Alba Iulia, condamnat pentru înșelăciune cu scrisori de garanție false pentru fonduri europene Tribunalul București a...
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele AB pozitiv și B negativ: Doi pacienți din Alba, printre care o asistentă medicală, diagnosticați cu leucemie acută și în stare gravă, au nevoie de sânge și trombocite
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele AB pozitiv și B negativ: Doi pacienți din Alba, printre...
Curier Județean
Foto | Municipiul Blaj atrage peste 5 milioane de euro pentru reabilitarea blocurilor: Lista imobilelor la care se va interveni
Municipiul Blaj atrage peste 5 milioane de euro pentru reabilitarea blocurilor: Lista imobilelor la care se va interveni Au fost...
31 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
31 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | PNL Alba și Ion Dumitrel majorează, din nou, tarifele la serviciile de salubritate
PNL Alba și Ion Dumitrel majorează, din nou, tarifele la serviciile de salubritate Prețuri mai mari la salubritate! Cetățenii din...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de asistent social, grad profesional principal din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Centrul Comunitar Integrat. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de asistent social, grad profesional principal din cadrul Direcției...
Opinii Comentarii
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții 29 iulie este ziua în care Biserica...
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...