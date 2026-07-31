Foto-Știrea ta: Mașină avariată în Alba Iulia după lucrări de întreținere a spațiului verde: „Bătaie de joc sau incompetență?”

Un albaiulian a semnalat, vineri, 31 iulie 2026, în mediul online, un incident petrecut pe strada Vasile Goldiș în contextul unor lucrări de întreținere a spațiului verde.

„Bătaie de joc sau incompetență? Ieri, în amiaza mare, a fost toaletat spațiul verde de pe strada Vasile Goldiș, mașina fiindu-mi parcată lângă acel spațiu verde!!! Când m-am întors la mașină, surpriză!!! Mașina mi-a fost lovită pe toată partea stângă de resturi vegetale, pietricele etc.!!!

Am sunat la Poliția Locală, iar o doamnă amabilă mi-a spus că nu este de competența lor, ci a Poliției Municipiului. M-am adresat Poliției Municipiului și am făcut demersurile legale pentru a-i acționa în instanță, pe partea civilă, pe cei vinovați!!!

Menționez faptul că este a doua oară când mi se întâmplă asta. Prima oară am rămas cu paguba, pentru că am fost plimbat de la Primărie la firma respectivă și înapoi — mai bine zis, mințit!!!”, a detaliat albaiulianul, care a ținut să facă aceste afirmații fără a-și dezvălui identitatea.

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