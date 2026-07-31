Foto | Cod Galben de furtuni puternice în Apuseni: Vijelia de vineri după amiază a făcut pagube semnificative în comuna Ciuruleasa

Cod Galben de furtuni puternice în Apuseni: Vijelia de vineri după amiază a făcut pagube semnificative în comuna Ciuruleasa

Episodul de vreme severă care a afectat, în după amiaza zilei de vineri, 31 iulie 2026, un areal extins din zona din Alba a Munților Apuseni nu a rămas fără urmări.

Pagube materiale semnificative s-au înregistrat, de pildă, în comuna Ciuruleasa.

Un saivan (adăpost pentru animale) a fost grav deteriorat. Acoperișul din tablă al saivanului a fost deformat și parțial s-a prăbușit.

De asemenea, mai mulți frasini au fost doborâți de vântul puternic.

Avertizarea meteo nowcasting (imediată) de vijelii a fost emisă de către Administrația Națională de Meteorologie (ANM), puțin după ora 16.00, fiind valabilă inițial până la ora 17.00.

Ulterior avertizarea a fost actualizată, valabilitatea sa fiind extinsă până la ora 18.00.

Au fost prognozate, local, averse putând cumula 15–25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 40–60 km/h și grindină de mici dimensiuni (1–2 cm).

Sursa foto: Cristian Câra

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