Calendar ortodox AUGUST 2026: Schimbarea la Faţă a Domnului, Adormirea Maicii Domnului şi Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, cele mai importante sărbători ale lunii
Calendar ortodox AUGUST 2026: Schimbarea la Faţă a Domnului, Adormirea Maicii Domnului şi Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, cele mai importante sărbători ale lunii
August este una dintre cele mai încărcate luni ale calendarului ortodox din punct de vedere spiritual, marcând trei mari sărbători, printre care Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai iubite și mai respectate sărbători ale credincioșilor. Tradițiile și obiceiurile specifice celei de-a opta luni reflectă legătura profundă dintre viața religioasă și cultura populară românească.
Sărbătorile religioase nu sunt doar simple date în calendar, ci momente de intensă încărcătură spirituală pentru credincioșii ortodocși. Acestea sunt dedicate fie comemorării unor sfinți importanți, fie amintirii unor evenimente importante pentru mântuire. În astfel de zile, tradiția îndeamnă la încetarea activităților zilnice obișnuite și participarea la slujbe în biserici, ca semn de recunoștință și de comuniune față de Dumnezeu.
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Sărbători importante în luna August
Conform calendarului ortodox, în august avem trei sărbători religioase cu cruce roșie: Schimbarea la Faţă a Domnului, Adormirea Maicii Domnului şi Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul.
În prima zi a lunii începe Postul Sfintei Marii, cunoscut și ca Postul Adormirii Maicii Domnului, care se termină pe 14 august, cu o zi înainte de sărbătoarea Sfintei Maria Mare.
Schimbarea la Faţă a Domnului, care se sărbătorește la 6 august, este cunoscută și sub denumirea de Probojenia. În Noul Testament se scrie că Iisus Hristos a urcat pe Muntele Tabor împreună cu Apostolii Petru, Iacov și Ioan, iar aici Mântuitorul a început să strălucească foarte puternic, iar hainele i s-au făcut albe ca lumina. În acest timp s-au arătat Moise și Ilie și au vorbit cu Iisus, iar ucenicii au rămas muți de uimire, conform Doxologia.ro.
Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul se prăznuiește la 29 august și este o zi de post negru și de rugăciune, care amintește de patimile Sf. Ioan și decapitarea acestuia.
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Calendar ortodox August 2026
1 S Scoaterea Sfintei Cruci Dezlegare la ulei si vin
2 D Aducerea moastelor Sfantului Arhidiacon Stefan – Ap. I Corinteni III, 9-17Ev. Matei XIV, 22-34glas 8, voscr. 9
3 L † Sfantul Cuvios Iraclie din Basarabia; Sfintii Isachie, Dalmat si Faust Post
4 M Sfintii sapte tineri din Efes
5 M † Sfantul Ioan Iacob Hozevitul
6 J † Schimbarea la Fata a Domnului (dezlegare la peste) Dezlegare la peste
7 V † Sfanta Teodora de la Sihla Post
8 S † Sfantul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia; Sfantul Emilian Marturisitorul, episcopul Cizicului; Sfantul Ierarh Miron Dezlegare la ulei si vin
9 D Sfantul Apostol Matia – Ap. I Corinteni IV, 9-16Ev. Matei XVII, 14-23glas 1, voscr. 10
10 L Sfantul Lavrentie Post
11 M † Sfantul Nifon, patriarhul Constantinopolului
12 M Sfintii Mucenici Fotie si Anichit
13 J Sfantul Tihon de Zadonsk
14 V Sfantul Proroc Miheia
15 S † Adormirea Maicii Domnului
16 D † Sfintii Martiri Brancoveni – Ap. I Corinteni IX, 2-12Ev. Matei XVIII, 23-35glas 2, voscr. 11
17 L † Sfantul Mucenic Miron; Sfantul Gheorghe Pelerinul
18 M Sfantul Ioan de Rila – ocrotitorul Bulgariei
19 M Sfantul Andrei Stratilat Post
20 J Sfantul Proroc Samuel
21 V † Sfantul Apostol Tadeu; Sfintii Mucenici Donat, Romul, Silvan si Venust Post
22 S Sfantul Mucenic Agatonic
23 D Sfantul Mucenic Lup – Ap. I Corinteni XV, 1-11Ev. Matei XIX, 16-26glas 3, voscr. 1
24 L Sfantul Mucenic Eutihie
25 M Aducerea moastelor Sfantului Apostol Bartolomeu
26 M Sfintii Adrian si Natalia Post
27 J Sfantul Fanurie
28 V Sfantul Moise Etiopianul Post
29 S † Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul
30 D † Sfantul Ierarh Varlaam; Cuviosul Ioan de la Rasca si Secu; Sfantul Alexandru – Ap. I Corinteni XVI, 13-24Ev. Matei XXI, 33-44glas 4, voscr. 2
31 L † Punerea in racla a braului Maicii Domnului; Sf. Cuv. Macarie Protopsaltul
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