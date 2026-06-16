Transportul public din Alba Iulia, în pericol de oprire: Salariile a peste 200 de angajați, ,,în aer” după refuzul Municipiului de a plăti compensația contractuală. Avertismentul STP Alba Iulia

Refuzul Municipiului Alba Iulia de a plăti compensația contractuală de peste 13 milioane lei pune în pericol continuitatea serviciului public, salariile a peste 200 de angajați și 154 milioane euro din PNRR, potrivit unui comunicat de presă transmis de STP Alba Iulia, astăzi, 16 iunie 2026.

Situația financiară

La data prezentului comunicat, datoria totală a Municipiului Alba Iulia față de STP se ridică la 14.031.245,59 lei – din care 8.983.436,03 lei prestații aferente anului 2025 (neachitate și aflate în două procese pe rolul Tribunalului Alba) și 5.047.809,56 lei prestații aferente anului 2026.

În baza Contractului de servicii publice nr. 26/48 din 07.01.2021 (denumit în continuare „CSP”), încheiat pe 6 ani între AIDA-TL (asociația celor 13 localități) și STP, Municipiul Alba Iulia datorează lunar compensația aferentă serviciului de transport efectiv prestat — un mecanism standard în transportul public din Uniunea Europeană, reglementat de Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. Toate sumele restante reprezintă compensația cuvenită pentru servicii efectiv prestate și recepționate. Neîncasarea acestor sume pe parcursul a doi ani consecutivi a condus la blocajul financiar actual al operatorului.

Cel mai greu de explicat: o parte din suma restantă pe anul 2026 este prevăzută expres în bugetul aprobat prin HCL nr. 146/05.05.2026. Consiliul Local a alocat STP 15.750.000 lei pe semestrul I; Primăria a virat doar 9.800.000 lei și refuză diferența de 5.950.000 lei — sumă care ar acoperi acum salariile, tichetele de masă, motorina și obligațiile curente. Refuzul de a executa o hotărâre votată a Consiliului Local revine, prin lege, exclusiv primarului, ca ordonator principal de credite (art. 23 din Legea nr. 273/2006, art. 155 din OUG nr. 57/2019).

În loc să plătească, Primăria returnează facturile. Doar în ultimele șase săptămâni au fost restituite cinci facturi însumând 5.047.809,56 lei — ultima, cea pe aprilie 2026 (817.709,46 lei), printr-o notificare a Primarului din 10.06.2026, pe un motiv lipsit de fundament, contrazis de o simplă verificare la AIDA-TL. Legal, refuzul unei facturi nu se face „prin retur”: dacă există neclarități, se plătește suma necontestată și se discută separat diferența (art. 10.6 din CSP).

Acest refuz a fost deja calificat oficial drept nelegal. Prin adresa nr. 507/06.11.2025, însăși AIDA-TL — asociație din care Municipiul face parte ca membru fondator — a respins integral pretextele Primăriei, calificându-le drept „o încălcare gravă a Contractului, a Legii nr. 273/2006 și a legislației europene”. Și nu e prima dată: în 2021, Tribunalul Alba a stabilit deja că refuzul Primăriei față de același contract a fost „un refuz, nu o imposibilitate” (dosarele nr. 454/107/2021 și nr. 1385/107/2021).

Consecințe asupra serviciului și a angajaților

Blocajul financiar a pus STP în imposibilitatea de a plăti la termen salariile. Angajații societății nu au primit drepturile salariale pe ultimele două luni, iar o parte dintre conducătorii auto și-au anunțat intenția de a-și înceta raporturile de muncă. Rezerva de combustibil a societății este limitată câteva zile. În lipsa unei plăți urgente, serviciul public de transport riscă să fie întrerupt, cu impact direct asupra locuitorilor și navetiștilor din cele 13 localități deservite.

Un avertisment care îi privește direct pe angajați

Primăria nu poate susține, în același timp, două lucruri opuse: către angajații STP sau către cetățeni, că „a plătit”; iar către instanță, în procesele de la Tribunalul Alba, că „nu datorează”. Una dintre cele două afirmații este, în mod necesar, contrară adevărului documentat. Oricine le spune oamenilor STP că nu și-au primit banii „din vina firmei” ar trebui să arate, public, ordinele de plată și extrasele de cont. Nu există, pentru că banii nu au fost virați.

Demersurile STP

STP a transmis Municipiului Alba Iulia o punere în întârziere, prin care a solicitat achitarea de îndată a sumelor restante și executarea hotărârii de consiliu privind bugetul.

STP solicită soluționarea de urgență a situației, în interesul călătorilor și al angajaților, și își exprimă deschiderea pentru orice dialog instituțional care să asigure continuitatea serviciului public de transport. În același timp, STP își rezervă dreptul de a recurge la toate mijloacele legale prevăzute de Codul de procedură civilă pentru recuperarea integrală a creanței.

Ce solicită STP, public

Către primarul Municipiului Alba Iulia, în calitate de ordonator principal de credite:

achitarea de îndată, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare, a sumei certe, lichide și exigibile aferente anului 2026, de cel puțin 5.047.809,56 lei (sub rezerva completării cu alte sume restante din evidențele STP), reprezentând compensația datorată în baza CSP, inclusiv cele 5 facturi definitive restituite — din datoria restantă de 14.031.245,59 lei. încetarea de îndată a practicii de restituire a facturilor emise în executarea CSP, lipsită de orice efect juridic asupra existenței și exigibilității creanței; executarea de îndată a HCL nr. 146/05.05.2026, prin virarea diferenței până la 5.950.000 lei cel târziu până la 30.06.2026, conform Anexei nr. 1 la HCL nr. 146/05.05.2026.

În paralel, STP continuă, fără alte preavize, demersurile judiciare de la Tribunalul Alba și va sesiza autoritățile naționale și europene competente — MDLPA, MIPE, Instituția Prefectului, Curtea de Conturi și organele cu atribuții în protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene.

STP Alba Iulia: Municipiul Alba Iulia înregistrează față de STP o datorie restantă în cuantum de 14.031.245,59 — din care suma 8.983.436,03 lei aferentă anului 2025

Obiectul adresei

Prin prezenta vă punem în vedere, în mod formal, neîncasarea de către Societatea de Transport Public Alba Iulia S.A. (STP) a compensației datorate în temeiul Contractului de Servicii Publice nr. 26/48/07.01.2021 (CSP), în cuantum de 14.031.245,59 lei — din care 8.983.436,03 lei aferentă anului 2025 (aflată în litigiu prin cererile de ordonanță de plată ce fac obiectul Dosarelor nr. 2464/107/2025 și nr. 13/107/2026 — Tribunalul Alba) și 5.047.809,56 lei aferentă anului 2026, reprezentând cele 5 facturi definitive restituite, sumă certă, lichidă și exigibilă, sub rezerva completării cu alte sume restante din evidențele STP, aferente perioadei octombrie 2025 – prezent. Vă solicităm achitarea de îndată a sumelor restante, pentru considerentele expuse în continuare.

Situația de fapt

La data prezentei, Municipiul Alba Iulia înregistrează față de STP o datorie restantă în cuantum de 14.031.245,59 — din care suma 8.983.436,03 lei aferentă anului 2025 (aflată în litigiu pe rolul Tribunalului Alba) și suma de 5.047.809,56 lei aferentă anului 2026 (cele 5 facturi definitive restituite enumerate mai jos, sub rezerva completării), reprezentând compensația / diferențele de tarif datorate în baza CSP.

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