Furtuna Felicia lovește Europa: Aduce ploi și vânt puternic și temperaturi în scădere în România
Furtuna Felicia lovește Europa: Aduce ploi și vânt puternic și temperaturi în scădere în România
Vremea se va răci în mare parte din țară pe parcursul săptămânii viitoare, astfel că regimul termic se va apropia de normalul perioadei. Probabilitatea cea mai mare pentru înnorări și ploi va fi în centrul, sudul și estul țării.
Cantitățile de apă vor putea depăși pe arii restrânse 20…25 l/mp. La munte, cel mai probabil la altitudini de peste 1500 m vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu posibile intensificări în sud-est în zona montană înaltă.
Temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă, în toate regiunile ţării, în următoarele patru săptămâni, potrivit estimărilor meteorologice pentru intervalul 12 octombrie – 9 noiembrie, publicate vineri. În prima săptămână, precipitaţiile vor fi excedentare în regiunile extracarpatice, mai ales în sudul ţării, în timp ce în vest şi nord-vest se vor înregistra cantităţi de precipitaţii sub cele obişnuite.
Furtuna Felicia loveşte Europa
Furtuna „Felicia” este numele dat de serviciul meteorologic german, Deutscher Wetterdienst (DWD), pentru aceast front atmosferic.
Depresiunea atmosferică FELICIA este însoțită ploi și vânt puternic în vestul și centrul Europei. Sistemul frontal a afectat deja Franța, Beneluxul și Germania, urmând să avanseze spre Danemarca, Polonia zona Mării Baltice și Scandinavia.
Avertizări cod roșu și portocaliu au fost emise în Germania, Polonia, Estonia , Letonia, Lituania.
În Europa Centrală sunt așteptate în continuare ploi, intensificări ale vântului și o răcire accentuată. România va fi influențată mai puțin direct de Felicia, însă vremea va fi schimbătoare din acest weekend și la începutul săptămânii viitoare.
Prognoză săptămâna 12 – 19 octombrie 2026
În săptămâna 12 – 19 octombrie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.
Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile extracarpatice şi local în cele centrale, dar mai ales în cele sudice, în timp ce în vestul şi nord-vestul ţării va fi deficitar.
Prognoză săptămâna 19 – 26 octombrie 2026
În săptămâna 19 – 26 octombrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.
Cantităţile de precipitaţii vor fi, de asemenea, apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.
Prognoză săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie 2026
În săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.
Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.
Prognoză săptămâna 2 – 9 noiembrie 2026
În săptămâna 2 – 9 noiembrie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.
Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a ţării.
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