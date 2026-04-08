FSIE denunță metodele abuzive ale Ministerului Educației care vizează încălcarea hotărârilor judecătorești definitive
Federația Sindicatelor Independente din Educație – FSIE, în contextul escaladării presiunilor făcute în aceste zile de departamentele Contabil și Salarizare ale ISJ Alba, la comandă politică a Ministerului Educației, pentru așa-zise „explicații” și „justificări” ale sumelor încasate pe drept de sindicaliști prin hotărâri judecătorești definitive câștigate de sindicatele noastre, avertizează public pe făptuitori că își rezervă dreptul de a recurge la plângeri penale pentru nerespectarea unei hotărâri judecătorești definitive (art. 287 Cod penal), abuz în serviciu (art. 297 Cod penal) și hărțuire la locul de muncă (art. 208 Cod penal ș.a.), potrivit legii aplicabile în vigoare.
Învederăm că o hotărâre judecătorească definitivă are putere de lege și nu se discută, ci se execută întocmai, exact și la timp. Lăsând deoparte faptul că guvernanții și Ministerul Educației au amânat pe tranșe de câte 5 ani punerea în plată a drepturilor salariale câștigate prin hotărâri judecătorești definitive, faptul că acum, la plata ultimelor tranșe din această lună – a patra, în procent de 25% din sumele câștigate și/sau a cincea, în procent de 35% – se încearcă înspăimântarea oamenilor „pe telefoane” și prin mesaje WhatsApp neoficiale și nefondate în drept echivalează cu fapte de natură penală, respectiv nerespectarea unei hotărâri judecătorești definitive (Art. 287 Cod Penal), abuz în serviciu (Art. 297 Cod Penal) și hărțuire la locul de muncă (Art. 208 Cod Penal s.a.), care se pedepsesc cu închisoare sau amendă.
Într-o societate democratică nu se poate pune în discuție executarea unei hotărâri judecătorești definitive. Pe cale de consecință, presiunile departamentelor Contabil și Salarizare ale ISJ Alba, prin care se cere „justificarea” sumelor plătite și pe drept încasate de membrii noștri de sindicat, dovedesc nu doar necunoașterea legii, ci și incompetență și rea-credință.
În argumentație, reamintim că ne aflăm la plata ultimelor tranșe din sumele datorate oamenilor, ceea ce înseamnă că, în cei trei-patru ani precedenți în care tranșele au fost deja plătite, aceiași angajați și șefi ai ISJ Alba au făcut verificările și au aprobat machetele de salarizare și plăți. Or, acestea ar însemna, prin absurd, fie că au greșit și sunt responsabili direct pentru așa-zise plăți „incorecte”, fie greșesc abuziv la comandă politică.
Anticipăm că ne aflăm în situația nefastă în care, la comandă politică guvernamentală, „transmisă” ISJ-urilor prin Ministerul Educației, se încearcă, abuziv și nelegal, înspăimântarea oamenilor prin presiuni constând din întocmirea de liste nominale inchizitoriale cu persoanele care au încasat anumite sume de bani și prin telefoane repetate date directorilor, contabililor și secretarelor, în scopul „recuperării” viitoare a acestora la bugetul statului. De exemplu, ISJ Alba a întocmit o astfel de listă nominală cu nu mai puțin de 68 de persoane asupra cărora a ordonat efectuarea de cercetări, explicații și justificări privind sumele încasate de aceștia pe hotărâri judecătorești definitive.
Or, astfel de fapte și acțiuni pot fi calificate drept extorcare și racketeering de stat împotriva cetățenilor.
În concluzie, recomandăm membrilor noștri de sindicat să nu cedeze la presiuni, să se împotrivească ferm acestora, să ne anunțe de îndată cine sunt persoanele care întreprind astfel de acțiuni și, mai ales, să nu semneze absolut niciun înscris venit de la Ministerul Educației, ISJ Alba sau directorate de unități prin care li s-ar cere, în orice fel, „restituirea” sumelor obținute pe drept prin hotărâri judecătorești definitive câștigate de sindicatele FSIE.
În drept, ne întemeiem, în principal, pe art. 169 și conexe din Codul muncii, potrivit căruia nicio sumă de bani nu poate fi reținută sau cerută înapoi de către angajator, fără existența prealabilă a unei hotărâri judecătorești definitive care să fi constatat că „datoria” persoanei ar fi scadentă, lichidă și exigibilă.
FSIE își reasigură membrii de sindicat că le va apăra și reprezenta drepturile, libertățile și interesele împotriva oricărei autorități sau instituții de stat care le va încălca, cu respectarea legii aplicabile în vigoare, la fel cum am făcut și în trecut.
Ștefan-Petru DAMO, președinte FSIE
