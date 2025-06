Fraudă cu fonduri europene în Alba: Trei persoane şi o firmă, trimise în judecată de DNA Alba Iulia și alte opt persoane, cercetate în acelaşi dosar, şi-au recunoscut faptele. Prejudiciu de peste 1,2 milioane lei

Procurorii DNA au trimis în judecată trei persoane şi o firmă pentru fraudă cu fonduri europene în Alba, iar alte opt persoane şi societăţi comerciale, anchetate în acelaşi dosar şi-au recunoscut faptele. Prejudiciul depăşeşte 1,2 milioane de lei.

Reprezentanţii DNA au anunţat, marţi, 17 iunie 2025, că procurorii DNA Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată administratorului unei societăţi comerciale pentru instigare la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, fals în înscrisuri sub semnătură privată săvârşită în formă continuată; participaţie improprie la fals intelectual, instigare la spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

”De asemenea, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpaţi: N.D.R., persoană fizică fără calitate specială, mama primului inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, B.M.M., persoană fizică fără calitate specială, asociat şi administrator al SC Zinanto SRL, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la obţinere ilegală de fonduri şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată; SC Zinanto SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la obţinere ilegală de fonduri”, au precizat procurorii.

Ce mai spun procurorii

Anchetatorii au menţionat că în acelaşi dosar au fost încheiate acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu opt persoane sau firme. Este vorba de H.M.N., persoană fizică fără calitate specială, administrator al SC Centru Consult Agro SRL, SC Lactmont SRL şi SC Centru Tehnic SRL, H.V.V., administrator al SC LACTMONT SRL, D.A. şi G.M.A., persoane fizice fără calitate specială, pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual; SC Centru Consult Agro SRL, SC Lactmont SRL, pentru săvârşirea infracţiunilor de obţinere ilegală de fonduri în formă continuată şi fals în declaraţii în formă continuată; SC Centru Tehnic SRL şi SC Tehnologic Trust SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la obţinere ilegală de fonduri în formă continuată.

”În perioada 2023 – 2024, în cadrul derulării proiectului pe fonduri europene obţinut în cadrul intervenţiei DR-30 «Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din cadrul Planului Naţional Strategic 2023-2027», inculpatul N.C.G., beneficiind de ajutorul unora dintre inculpaţii menţionaţi anterior, ar fi instigat pe inculpata H.M.N. să depună la Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (O.J.F.I.R.) Alba mai multe documente false (declaraţii, certificat de calificare profesională, facturi, adeverinţe, etc.), demersuri care ar fi avut ca urmare obţinerea pe nedrept a sumei totale de 261.219 lei”, afirmă procurorii.

Ei au precizat că bărbatul nu mai accesa în nume personal finanţarea în cadrul intervenţiei DR-30, deoarece anterior obţinuse sprijin în cadrul submăsurii 112 şi i-a cerut femeii respective, cunoscută în zona Câmpeni pentru activitatea de consultanţă pe care o desfăşoară pentru persoanele care doresc să acceseze proiecte finanţate atât din fonduri europene, cât şi din fonduri naţionale să întocmească un dosar pentru accesarea finanţării în cadrul intervenţiei DR-30, pe numele altei persoane, el fiind în fapt beneficiarul real al sumelor de bani.

Pentru a o convinge pe respectiva persoană să acceseze fondurile europene, bărbatul i-ar fi promis acesteia suma de 25.000 de lei.

„Astfel, ar fi fost înfiinţată o exploataţie zootehnică fictivă pe numele acelei persoane, iar sumele de bani primite ca urmare a obţinerii finanţării ar fi fost încasate de inculpata N.D.R., care ar fi fost împuternicită să desfăşoare operaţiuni bancare în contul exploataţiei. După încasarea sumei menţionate anterior, inculpata N.D.R., deşi avea cunoştinţă de nelegalitatea acestor sume de bani, ar fi făcut mai multe retrageri de numerar, ar fi transferat suma de 103.550 lei în contul bancar deţinut de fiul său, inculpatul N.C.G. şi ar fi achitat în avans un credit în valoare de 137.154 lei”, a menţionat sursa citată.

Procurorii anticorupţie au mai anunţat că în perioada 2022 – 2024, în contextul aprobării unui proiect de sprijinire a investiţiilor pentru înfiinţarea de centre de colectare şi prelucrare a laptelui în zona montană, H.V.V., în calitate de administrator al SC Lactmont SRL, ar fi folosit înscrisuri false obţinute prin crearea unui circuit comercial şi financiar fictiv, demersuri care ar fi avut ca urmare obţinerea pe nedrept a sumei totale de 950.000 lei.

”În concret, în perioada 2022-2023, inculpata SC Lactmont SRL, având ca administratori pe H.V.V. şi H.M.N., ar fi formulat o cerere de finanţare în cadrul programului de investiţii derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale a Zonei Montane şi după aprobarea acesteia, ar fi derulat procedurile de achiziţie stabilite prin planul de afaceri în vederea implementării proiectului. Astfel, SC Lactmont SRL ar fi depus cererea de finanţare optând pentru schema de ajutor care sprijină realizarea de investiţii pentru înfiinţarea de centre de colectare şi prelucrare a laptelui în zona montană, respectiv investiţie integrată care permite colectarea, condiţionarea, prelucrarea şi depozitarea în condiţii optime a laptelui şi a produselor obţinute”, au mai precizat procurorii DNA.

Ei au adăugat că valoarea totală maximă eligibilă a proiectului permisă pentru acest tip de investiţie a fost de 1.900.000 de lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat şi 50% reprezintă contribuţia proprie a beneficiarului. Prin urmare, pentru a încasa suma de 950.000 lei, SC Lactmont SRL trebuia să facă dovada că a achiziţionat bunuri de 1.900.000 lei fără TVA.

”În crearea circuitului financiar fictiv, inculpaţii H.V.V. şi SC Lactmont SRL ar fi beneficiar de ajutorul inculpaţilor SC Tehnologic Trust SRL (societate controlată în fapt de inculpatul H.V.V.), SC Zinanto SRL (societate administrată de inculpatul B.M.M.), SC Centru Tehnic SRL şi SC Centru Consult Agro SRL (societăţi administrate de inculpata H.M.N.). Ulterior, prin interpunerea în circuitul comercial şi financiar a societăţilor menţionate mai sus, inculpatul H.V.V. ar fi procedat la majorarea artificială a preţului produselor achiziţionate de la furnizorii iniţiali astfel încât să se facă dovada, contrar realităţii, că SC Lactmont SRL ar fi efectuat cheltuieli eligibile în cuantum de 1.900.000 lei fără TVA şi, astfel, să obţină pe nedrept rambursarea sumei de 950.000 lei fără TVA, provenind de la bugetul naţional”, au mai transmis anchetatorii. ”Ei au precizat că femeia cunoscută pentru activitatea de consultanţă ar fi avut acces la conturile bancare ale tuturor societăţilor implicate în acest circuit comercial şi financiar, ar fi controlat fluxul plăţilor şi ar fi întocmit documentele contabile care au creat aparenţa că aceste relaţii comerciale şi financiare sunt reale. Toate aceste documente false, împreună cu cele trei cereri de rambursare, ar fi fost depuse de către SC Lactmont SRL, prin intermediul inculpatului H.V.V., la Agenţia Naţională a Zonei Montane, pentru a face dovada, contrar realităţii, că au fost efectuate cheltuieli eligibile în cuantum de 1.900.000 lei fără TVA şi prin urmare, societatea are dreptul la rambursarea sumei de 950.000 lei fără TVA”, au mai afirmat procurorii DNA.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 261.219 lei, iar Agenţia Naţională a Zonei Montane a anunţat că se constituie parte civilă cu suma de 950.000 lei.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpaţi în vederea recuperării prejudiciilor.

Cele opt persoane şi firme au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei şi au declarat că recunosc faptele pentru care sunt acuzate. Persoanele fizice au primit condamnări la închisoare cu suspendare, iar firmele trebuie să achite amenzi penale cuprinse între 13.500 şi 20.500 de lei.

Dosarul de urmărire penală precum şi acordurile de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise spre judecare la Tribunalul Alba cu propunerea de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.

