FOTO | Ziua NATO 2026 la sediul Statului Major al Forțelor Terestre: Drapelele României și Alianței Nord-Atlantice, înălțate pe catarg

Ziua NATO 2026 la sediul Statului Major al Forțelor Terestre: Drapelele României și Alianței Nord-Atlantice, înălțate pe catarg

Duminică, 5 aprilie 2026, la sediul Statului Major al Forțelor Terestre, a avut loc, în prezența directorului instituției, colonelul Mihai Pîrva, ceremonia de înălțare pe catarg a Drapelului Naţional al României şi a Drapelului Alianţei Nord-Atlantice.

S-au intonat Imnul național al României, al Alianței Nord-Atlantice și s-a dat citire mesajului șefului Statului Major al Apărării cu prilejul Zilei NATO.

Ziua NATO în România se marchează, începând din 2005, în prima duminică a lunii aprilie. La alegerea datei s-a ţinut seama de apropierea de data oficială a aderării României la Alianţa Nord-Atlantică (29 martie 2004) şi de data arborării oficiale a Drapelului Naţional la sediul NATO de la Bruxelles (2 aprilie 2004).

Semnarea Tratatului Atlanticului de Nord la Washington, la 4 aprilie 1949, a dus la înființarea unei organizaţii cu scop declarat de menţinere a păcii şi apărarea libertăţii statelor membre prin solidaritate politică şi un sistem militar adecvat, conceput pentru descurajarea oricărei forme de agresiune contra sa.

foto: Forțele Terestre Române

