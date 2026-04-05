FOTO | Ziua NATO 2026 la sediul Statului Major al Forțelor Terestre: Drapelele României și Alianței Nord-Atlantice, înălțate pe catarg
Duminică, 5 aprilie 2026, la sediul Statului Major al Forțelor Terestre, a avut loc, în prezența directorului instituției, colonelul Mihai Pîrva, ceremonia de înălțare pe catarg a Drapelului Naţional al României şi a Drapelului Alianţei Nord-Atlantice.
S-au intonat Imnul național al României, al Alianței Nord-Atlantice și s-a dat citire mesajului șefului Statului Major al Apărării cu prilejul Zilei NATO.
Ziua NATO în România se marchează, începând din 2005, în prima duminică a lunii aprilie. La alegerea datei s-a ţinut seama de apropierea de data oficială a aderării României la Alianţa Nord-Atlantică (29 martie 2004) şi de data arborării oficiale a Drapelului Naţional la sediul NATO de la Bruxelles (2 aprilie 2004).
Semnarea Tratatului Atlanticului de Nord la Washington, la 4 aprilie 1949, a dus la înființarea unei organizaţii cu scop declarat de menţinere a păcii şi apărarea libertăţii statelor membre prin solidaritate politică şi un sistem militar adecvat, conceput pentru descurajarea oricărei forme de agresiune contra sa.
foto: Forțele Terestre Române
