FOTO | Ziua NATO 2026 la sediul Statului Major al Forțelor Terestre: Drapelele României și Alianței Nord-Atlantice, înălțate pe catarg

Duminică, 5 aprilie 2026, la sediul Statului Major al Forțelor Terestre, a avut loc, în prezența directorului instituției, colonelul Mihai Pîrva, ceremonia de înălțare pe catarg a Drapelului Naţional al României şi a Drapelului Alianţei Nord-Atlantice.

S-au intonat Imnul național al României, al Alianței Nord-Atlantice și s-a dat citire mesajului șefului Statului Major al Apărării cu prilejul Zilei NATO.

Ziua NATO în România se marchează, începând din 2005, în prima duminică a lunii aprilie. La alegerea datei s-a ţinut seama de apropierea de data oficială a aderării României la Alianţa Nord-Atlantică (29 martie 2004) şi de data arborării oficiale a Drapelului Naţional la sediul NATO de la Bruxelles (2 aprilie 2004).

Semnarea Tratatului Atlanticului de Nord la Washington, la 4 aprilie 1949, a dus la înființarea unei organizaţii cu scop declarat de menţinere a păcii şi apărarea libertăţii statelor membre prin solidaritate politică şi un sistem militar adecvat, conceput pentru descurajarea oricărei forme de agresiune contra sa.

E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026

E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026 Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 38,31%, în primele două luni din 2026, până la 11.066, față de 8.001 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Citește mai mult

PENSII 2026 | Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă

Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 8,07 miliarde de lei, la finalul lunii februarie, în creştere cu 39% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Citește mai mult

Radu Georgescu, economist: „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România. Un curs euro/leu de 15 lei în următorii 2‑3 ani NU este un film SF”

Radu Georgescu, economist: „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România. Un curs euro/leu de 15 lei în următorii 2‑3 ani nu este un film SF" „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România", avertizează economistul Radu Georgescu.

Citește mai mult