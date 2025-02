FOTO | Ziua Națională Constantin Brâncuși sărbătorită la Aiud: Expoziția de sculptură „Sufletul pietrelor”, de Stefan Balog și experiment coregrafic-teatral al Grupului Skepsis Alba Iulia

Ziua Națională Constantin Brâncuși sărbătorită la Aiud: Expoziția de sculptură „Sufletul pietrelor”, de Stefan Balog și experiment coregrafic-teatral al Grupului Skepsis Alba Iulia

Fundaţia Inter-Art Aiud, Primăria Municipiului Aiud / Direcţia de Cultură – Centrul Multicultural “Liviu Rebreanu” Aiud, Asociaţia Grupul Skepsis Alba Iulia au organizat, miercuri, 19 februarie 2025, la Galeriile Inter-Art Aiud un proiect interactiv prilejuit de aniversarea Zilei Constantin Brâncuși.

Proiectul a cuprins vernisajul expoziţiei de sculptură: Stefan Balog – “Sufletul pietrelor” și experimentul coregrafic – teatral al Grupului Skepsis Alba Iulia, pe muzica lui Alexander Nakarada.

Expoziția a fost prezentată de scriitorul Ioan Hădărig care a arătat că: „Stefan Bolog ne propune o expoziție de sculptură încărcată se sensuri si semnificați invitând publicul participant să se alăture unui inedit experiment, conturat artistic de coregrafia grupului Skepsis și de muzica lui Alexander Nakarada. O reușită pe plan artistic a lui Ștefan Balog, cavaler al artelor din anul 2022.”

Referindu-se la expoziția de sculptură Stefan Balog a precizat că: „Am fost foarte bucuros să revin după 7 ani cu o expoziţie personală la Aiud şi să spun povestea sculpturilor mele de Ziua Brâncuşi. Apreciez colaborarea şi de această dată cu talentata trupă Skepsis din Alba Iulia şi aş dori să multumesc regizorului Viorel Cioflică şi minunatelor actriţe pentru că au îmbogăţit evenimentul cu coregrafia lor. Cât despre sculpturile mele… e greu să vorbesc deoarece povestea lor trebuie văzută, trebuie simtiţă pe viu. Fiecare piatră are o personalitate, o istorie proprie pe care am încercat să o intuiesc. Dorinţa mea a fost să creez acest dialog cu piatra ca material primordial şi să dezvălui strat cu strat mistere ascunse de milione de ani. Că exact sub aceste straturi stau ascuns sufletele pietrelor.”

Expoziția poate fi vizionată, la Galeriile Inter-Art Aiud, după următorul program:

-Joi, 20 februarie 2025: 10.00 – 11.00 și 16.00 – 17.00

-Sâmbătă, 22 februarie 2025: 10.30 – 11.30

-Luni, 24 februarie 2025: 10.30 – 11.30 și 16.00 – 17.00.

Fotografii de K-Visuals și Balog Zoltan

